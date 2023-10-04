В Хабаровском крае в 2026 году Николаевскую ТЭЦ переведут на газ

На электростанции также заменят мазутные котлы

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Хабаровском крае, обеспечивающую теплом город Николаевск-на-Амуре и прилегающие к нему поселения, полностью переведут на газ с заменой мазутных котлов в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в АО "ДГК" (входит в группу "Русгидро").

"Сейчас на Николаевской ТЭЦ ведутся работы по газификации котлоагрегата №4, это пятый из шести котлов, переведенных на сжигание газового топлива. Мероприятия по последнему котлу начнутся в 2025 году, они длятся около года, с их завершением ТЭЦ станет полностью газифицированной", - сказали в компании. Перевод котлоагрегатов на сжигание природного газа значительно улучшает как экологические, так и экономические параметры работы.

Сейчас энергетики ведут демонтаж старого оборудования пятого котла. С него сняты мазутные горелки, тепловая изоляция, воздуховоды и часть металлоконструкций. В сообщении компании со ссылкой на заместителя главного инженера ТЭЦ Вячеслава Скороделова уточняется, что новое оборудование отечественного производства. После окончания демонтажных работ и подготовки площадок специалисты приступят к установке новых систем. Ввести в эксплуатацию этот котел планируется в 2024 году.

Николаевская ТЭЦ работает 50 лет. В Хабаровском крае она обеспечивает энергоснабжение изолированного от единой энергосистемы энергорайона, включающего город Николаевск-на-Амуре, в котором проживают почти 18 тыс. человек, и находящиеся рядом населенные пункты.