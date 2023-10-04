В районе Хабаровского края досрочно завершили ремонт дорог по нацпроекту

В этом сезоне отремонтировали 27 участков автодорог общей протяженностью 16 км

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Подрядчики досрочно завершили ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Хабаровском районе Хабаровского края, сообщается на сайте регионального правительства.

"В нынешнем сезоне здесь отремонтировано 27 участков автодорог общей протяженностью 16 км. Стоимость работ составила 240 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2022 году по нацпроекту обновили 16,5 км дорожного покрытия на 20 участках. Раньше намеченного сдать объекты удается третий год. Выполнять план по нацпроекту этого года начали еще в августе прошлого.

"Мы приступили к выполнению ремонтных работ по плану на 2024 год. Всего у нас запланировано 23 участка автотрасс общей протяженностью 10,5 км. Считаем, что порядка 10 объектов из них получится выполнить в текущем году. Уже осуществляется ремонт дорог в селах Тополево, Восточное, Мирное и Сосновка", - сказал начальник отдела развития жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности населения районной администрации Сергей Наумов.

С инспекцией на одном из объектов нацпроекта - автодороге районного значения от села Некрасовка до поселения Вишневки - побывал член общественного совета Хабаровского района Вячеслав Кожевников. Замечаний по выполненным работам выявлено не было. "Эта дорога востребована у дачников, работников гидротехнических сооружений по очистке системы водоотведения села Некрасовка. В связи с рельефными особенностями участок был довольно опасным и проблемным для движения автомобилистов, но сейчас все исправили", - привели в сообщении слова Кожевникова.

В этом году ремонты в районе шли в населенных пунктах Хехцир, селах Ракитное, Тополево, Матвеевка, Сосновка, Смирновка, Бычиха, Корсаково-1, Восход, Чистополье, Восточное, Дружба, Осиновая Речка, Калинка и Ильинка. А также на ряде участков дорог между поселениями.