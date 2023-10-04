В Новосибирске оплата парковок через терминал стала недоступна из-за санкций

Это связано с приостановкой обслуживания ПО французской компанией-производителем

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Оплата муниципальных платных парковок в Новосибирске через специальный терминал - паркомат стала недоступна из-за приостановки французской компанией-производителем обслуживания и работы лицензионного программного обеспечения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В связи с введенными Европейским союзом санкциями компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, соответственно прием и возврат платежей через терминалы оплаты [паркомат] за нахождение транспортного средства на муниципальных платных парковках невозможен", - рассказали в городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что над проблемой уже работает Городской центр организации дорожного движения. "Думаю, завтра они дадут исчерпывающий ответ на вопросы, как идет замена на отечественное программное обеспечение, каким путем будет решена эта проблема".

Работа паркоматов была приостановлена 3 октября. Водители могут оплатить парковку только с помощью мобильного приложения "Горпарковки" и на сайте https://parking-54.ru.

В рамках заключенного контракта на создание автоматизированной информационной системы управления платным парковочным пространством разработчиком системы ранее были предусмотрены паркоматы Parkeon Strada Pal производства французской компании Flowbird S.A.S.