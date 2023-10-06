В Хабаровском крае в проекте "Больше, чем путешествие" поучаствовали свыше 100 человек

Бесплатные туры были доступны участникам платформ "Россия - страна возможностей", общества "Знание" как вознаграждение за победу в разных конкурсах

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Участниками всероссийского проекта молодежного туризма "Больше, чем путешествие" в Хабаровском крае в 2023 году стали более 100 человек, сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус.

"Ключевыми направлениями программ путешествий по Хабаровскому краю стали объекты промышленного туризма - это авиационные заводы города Комсомольска-на-Амуре. В этом году по программе край посетили свыше 100 молодых людей", - сказала министр.

Бесплатные туры доступны участникам платформ "Россия - страна возможностей", российского общества "Знание" как вознаграждение за победу в разных конкурсах. Предусмотрено посещение популярных туристических мест, изучение возможностей региона, участие в мероприятиях в качестве волонтеров, в акциях по благоустройству объектов. Также можно разработать свой проект, актуальный для реализации в конкретном регионе, и внести таким образом свой вклад в развитие территорий.

Мероприятия проекта, запланированные на этот год, реализованы. Годом ранее, рассказала министр, Хабаровский край посетили 176 человек из числа молодежи регионов Дальнего Востока. В программы поездок в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России включили объекты туристского показа, отражающие культурную составляющую национальностей, представленных в крае. Это, в частности, этнографический комплекс села Сикачи-Алян, посещение выставок в музеях, презентации ансамблей.

Сейчас разрабатываются тематическая составляющая и сроки поездок молодежных групп на последующие периоды. Министерство, как отметила собеседница агентства, готово оказать информационную, консультационную поддержку в организации поездок молодежи по Хабаровскому краю региональным туроператорам, уже прошедшим соответствующую аккредитацию. К участию приглашают и новых партнеров.

Проект "Больше, чем путешествие" позволил молодым людям увидеть уникальные места страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект. Проект является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется при поддержке "Движения первых", российского общества "Знание", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.