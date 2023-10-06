Почти 200 семей в Забайкалье ждут переселения из аварийного жилья в зоне БАМа

Из федерального бюджета на эти цели направили 50,9 млн рублей, из краевого - 5,04 млн

ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. Почти 200 семей в Забайкальском крае стоят в очереди на расселение из аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В реестре Каларского округа на расселение из зоны БАМа утверждено 193 семьи. В порядке очереди им предоставляют средства на приобретение нового жилья. В 2023 году было выделено 56,5 млн рублей из бюджетов трех уровней, чтобы переселить восемь семей", - сказали в пресс-службе.

Из федерального бюджета было направлено 50,9 млн рублей, из краевого - 5,04 млн. Еще 565 тыс. рублей добавили из местного бюджета. Шесть семей из восьми уже успели приобрести новое жилье.

По данным Минстроя РФ, с 2020 года в Забайкалье переселили 53 семьи бамовцев, еще 52 семьи получили новое жилье в рамках реализации программы по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

В ноябре 2022 года в очереди на расселение находились 187 семей. На тот момент, по данным Минстроя, потребность в средствах на переселение всех людей из аварийного жилья в зоне БАМа составляла 1,2 млрд рублей. Губернатор Забайкалья Александр Осипов в феврале 2023 года сообщал, что оценивает в 70-80 млрд рублей стоимость расселения всего аварийного жилья в регионе. Это порядка 800 тыс. кв. м жилой площади.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось еще в конце 1930-х годов, а основные работы развернулись в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.