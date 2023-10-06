В Омске представили икону сибирских старообрядцев

Выставка проходит в Омском областном музее изобразительных искусств им. Врубеля

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Экспозиция икон XVI-XXI веков, часть из которых долгое время не демонстрировалась публике, открылась в Омском областном музее изобразительных искусств им. Врубеля. Как сообщила ТАСС куратор выставки, методист отдела просвещения музейной этики музея Екатерина Кудряшова, среди экспонатов - икона сибирских старообрядцев, которая написана не по канонам Православной церкви.

"Церковная реформа XVII века запрещает писать иконы с изображением бога-отца, потому что он нигде в библейских текстах не описывается, а иконописец не имеет права включать фантазию. Эта икона написана в XIX веке в Сибири. Не то, чтобы в Сибири ничего не слышали про официальный запрет, здесь было большое количество старообрядцев, которые не со всеми каноническими высказываниями были согласны. Поэтому такие иконы по-настоящему уникальны, это запрещенная иконография, которая в XIX веке в Сибири еще была жива", - рассказала Кудряшова.

Для сравнения рядом представлена икона XVII века, которая была написана до канонического запрета в официальных московских мастерских. "Мы рады, что можем показать эти иконы. То, что было до запрета, то, что осталось, и вот эта немного бунтарская сибирская икона, - отметила она. - Это были старообрядческие центры, где иконы писались по собственному разумению, и у них совершенно другие черты".

Всего на выставке представлено более 50 икон различных региональных школ: московской, новгородской, сибирской, уральской, палехской и других от XVI до XXI века. Впервые за долгое время в специально изготовленных киотах экспонируются крупноформатные иконы Богородицы - Казанская и уникальная Скоропослушница афонского письма. "Это необходимо, чтобы защитить иконы, так как некоторые посетители забывают, что здесь все же музей, и прикладываются к ним", - пояснила Кудряшова.