В Луганске до конца года отремонтируют почти 30 объектов теплоснабжения

Работы выполнены на 75%, сообщила гендиректор госпредприятия "Луганскгаз" Татьяна Богородько

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Подрядная организация до конца года отремонтирует почти 30 объектов теплоснабжения Луганска. Работы обойдутся в 1 млрд рублей, об этом ТАСС сообщила гендиректор госпредприятия Луганской Народной Республики "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

"В рамках договора подряда технические мероприятия продолжаются на 29 объектах теплоснабжения города Луганска. <…> На сегодняшний день запланированные ремонтные работы выполнены на 75%, завершить все мероприятия подрядная организация планирует до конца текущего года", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о том, какой объем работ на объектах теплоснабжения в Луганске удалось выполнить подрядной организации на выделенный 1 млрд рублей и когда они будут завершены.

Богородько рассказала, что специалисты производят замену аварийных участков теплосетей, ремонтируют дымовые трубы, заменяют котельное оборудование и емкости запаса воды.

19 июля пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР сообщала, что реконструкция объектов системы теплоэнергоснабжения города Луганска к предстоящему осенне-зимнему периоду обойдется в 1 млрд рублей.