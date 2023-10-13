В Вологодской области открыли визит-центр нацпарка "Русский Север"

На первом этаже здания размещена мультимедийная экспозиция о природном, туристском потенциале

ТАСС, 13 октября. Визит-центр национального парка "Русский Север" открыли в селе Горицы Кирилловского округа Вологодской области, он поможет в комплексном развитии нацпарка, сообщил губернатор Олег Кувшинников. Строительство визит-центра стало возможным после внесения в декабре 2020 года изменений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях.

"Визит-центр не случайно появился в Горицах: он расположен в шаговой доступности от причала, куда прибывают круизные теплоходы. Это еще одна возможность привлечь туристов. Центр расскажет о заповедных местах Вологодчины. Объединит эколого-просветительскую деятельность учебных, научно-исследовательских, государственных и общественных организаций, поможет в комплексном развитии "Русского Севера", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

На первом этаже здания размещена мультимедийная экспозиция о природном, туристском потенциале. Интерактивные экспозиции позволяют побывать в лесном урочище, увидеть заповедное озеро, познакомиться с обитателями озер, рек и лесов. Первыми центр посетили заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, сообщила пресс-служба главы региона.

"Развитие внутреннего туризма, экологического туризма - это приоритет не только Министерства природных ресурсов, это в целом национальная стратегия. <…> Здесь понравится не только детям. Информационная насыщенность, интерактивные решения будут интересны всем посетителям", - привела пресс-служба слова Аноприенко. На создание визит-центра из федерального бюджета было направлено 58 млн рублей по проекту "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".

Как сообщал ТАСС ранее директор нацпарка Алексей Кузнецов, идею строительства визит-центра в Горицах вынашивали около 20 лет, но до недавних пор законодательство не позволяло строить объекты в границах особо охраняемой природной территории. Благодаря изменениям в закон населенные пункты, расположенные в границах нацпарка, получили возможность развиваться.

Национальный парк "Русский Север" образован в 1992 году для сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и богатейшего историко-культурного наследия края. На его территории расположено большое количество памятников природы, архитектуры и истории, самые известные - Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов и Горицкий монастыри. Общая площадь парка - 166,4 тыс. га. В границах "Русского Севера" расположены 247 населенных пунктов, где живут около 13 тыс. человек, там же находится и районный центр - старинный город Кириллов.