В Липецке покажут подаренный Семенову-Тян-Шанскому халат XIX века из Средней Азии

Экспозиция начнет работать с 17 ноября

ТАСС, 14 октября. Липецкий областной краеведческий музей впервые покажет масштабную выставку "Но память прошлое хранит" к 140-летию художницы Веры Семеновой-Тян-Шанской - внучки российского географа и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского. На выставке впервые покажут шелковый халат XIX века, подаренный ученому во время экспедиции по Средней Азии, рассказала ТАСС старший научный сотрудник музея Анжелика Юнченко.

"Будут представлены вещи Петра Петровича, у нас хранится нефритовая шкатулочка, которую ему подарили на Урале, щетки для ломберного столика, его мраморное пресс-папье, его печать, у которой ручка выполнена в виде головы многоликого Януса. <...> И самое интересное - шелковый халат XIX века с национальным орнаментом, который ему подарили киргизы во время его путешествия по Средней Азии. Халат отреставрировали в Москве, и мы планируем впервые его выставить", - рассказала она.

По ее словам, также выставят личные вещи художницы, например ее зонт, пудреницу, перешедший к ней веер бабушки Веры Александровны Семеновой-Тян-Шанской. По словам собеседницы агентства, в 1982 году художница передала в музей в Липецке более 100 своих работ, личные вещи ученого, в том числе халат, предметы членов его семьи.

Выставка будет работать в Липецке с 17 ноября до 28 января.

Внучка Семенова-Тян-Шанского родилась 8 ноября 1883 года в Санкт-Петербурге, умерла 10 ноября 1984 года. "Девочка хотела стать пианисткой, но тяжело заболела и не стала музыкантом. Дедушка обнаружил у нее художественные способности и сказал, что нужно учиться. <...> Очень много она помогала дедушке, одно время была его секретарем, записывала под его диктовку знаменитое "Путешествие в Тянь-Шань", помогала разбирать и систематизировать его огромную коллекцию малых голландцев, которую он потом передал в Эрмитаж", - рассказала Юнченко, добавив, что работы художницы есть в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Пушкинского музея.

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский путешественник, географ, ботаник, государственный и общественный деятель, уроженец деревни Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Более 40 лет возглавлял Императорское Русское географическое общество, организовал первую перепись населения России в 1897 году, был президентом Русского энтомологического общества, собрал, систематизировал, описал и передал в дар петербургскому зоологическому музею энтомологическую коллекцию из 700 тыс. экземпляров. В конце жизни передал Императорскому Эрмитажу коллекцию в 750 картин и 3 500 гравюр европейских авторов XVI-XVIII веков. В честь ученого названы около 100 новых форм растений и животных, ряд географических объектов в Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене.