На первых зимних спортивных играх "Дети Приморья" ожидаются спортсмены из КНДР

В целом на развитие спорта в крае в 2024 году будет выделено почти 5 млрд рублей.

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Первые зимние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с участием спортсменом из КНДР, Монголии и Узбекистана. Об этом в ходе общественных слушаний бюджета региона на 2024 и плановый период 2025-2026 годов заявил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов.

"В целях популяризации спорта среди детей и молодежи в феврале 2024 года запланировано проведение первых зимних международных спортивных игр "Дети Приморья". Мы расширяем контингент участников: это и субъекты Дальневосточного федерального округа, и Корейская Народная Демократическая Республика, Монголия, Узбекистан", - сказал министр.

Он добавил, что в целом на развитие спорта в Приморском крае в 2024 году будет выделено почти 5 млрд рублей. Приоритет отдается стимулированию успешного выступления приморских спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях.

Первые международные спортивные игры "Дети Приморья" прошли со 2 по 6 июня во Владивостоке с участием 1,5 тыс. спортсменов в возрасте до 16 лет из различных регионов России, в том числе 200 участников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спортсменов из Белоруссии и Китая. Участники соревновались в 11 видах спорта: футболе, баскетболе, волейболе, легкой и тяжелой атлетике, боксе, самбо, спортивной борьбе, плавании, настольном теннисе, бадминтоне. Игры проводились Минспорта РФ совместно с правительством Приморья и администрацией Владивостока.