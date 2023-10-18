В Архангельской области создали крупнейший в регионе заказник

Он создан на востоке Мезенского округа - в долине реки Пёзы

АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. Природный заказник "Пёзский" создан в Архангельской области, там будут охранять редких животных и растения, а также ценные виды рыб. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Цыбульский.

"В Архангельской области зарегистрирован 36-й природный заказник регионального значения. Он создан на востоке Мезенского округа - в долине реки Пёзы. Его площадь охватывает 412 тыс. га. Здесь обитают 24 вида животных, занесенных в Красную книгу Архангельской области, из которых 11 включены и в Красную книгу РФ. Кроме того, среди растений выявлены редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения. А в речной системе Пёзы водится ценная с хозяйственной и научной точек зрения рыба", - написал губернатор.

Как уточнили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, это крупнейший заказник в регионе, а также самая большая особо охраняемая территория на материковой части области. Заказник представляет собой комплекс старовозрастных лесов северотаежной зоны. В юго-восточной части сохранились крупные массивы сосняков, а также лесов с преобладанием лиственницы. Значительная часть охраняемой территории занята болотами, много рек и озер.

На территории заказника обитают занесенные в Красную книгу РФ скопа, беркут, филин, орган-белохвост, кречет, сапсан, овсянка-ремез. Среди растений, занесенных в Красную книгу области, например, пион уклоняющийся и фиалка Морица. "Будем работать над сохранением природного богатства заказника. В будущем также рассмотрим возможность развития на его территории экологического, научного, охотничьего и рыболовного видов туризма", - добавил в своем посте Цыбульский.