Проблему непроезжих грунтовок в Коми планируют решить в 2024 году

Особо тяжелая ситуация возникла на дороге Чикшино - Кожва - Усть-Лыжа

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми намерено полностью решить проблему непроезжих участков грунтовых дорог в 2024 году, выделив на это 2,2 млрд рублей, сообщил зампред правительства республики - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрей Чибисов.

В социальных сетях ежедневно публикуются фото непроезжих проблемных участков, где вязнут машины. Особо тяжелая ситуация возникла на дороге Чикшино - Кожва - Усть-Лыжа.

"Мы обратились к главе республики с просьбой о выделении в следующем году дополнительных 2,2 млрд рублей. Мы посчитали, что у нас из 1 600 км дорог, которые не имеют твердого покрытия, 700 км - это дороги с активным движением. Из них 170 км находятся в низине, во время дождей переувлажняются грунты, дороги приходят в тяжелое состояние. Мы предлагаем привести их в твердое покрытие, сделать подушку из песка и щебня. Посчитали, что на эти работы уйдет примерно 13 млн рублей на километр, итого на 170 км - 2,2 млрд рублей. В случае если доходы бюджета 2024 года позволят это сделать, мы в 2024 году эти 170 километров сделаем, и следующей осенью такая ситуация не повторится", - сказал Чибисов, отвечая на вопросы депутатов на заседании бюджетного комитета Госсовета Коми.

Как отметил представитель прокуратуры Коми Игорь Колесников, все обращения, "все социальные сети сейчас только об этой дороге и говорят".

По словам главы Минстроя Коми, по дороге на Усть-Лыжу сейчас активно везут материалы, технику в Усинск и в Ненецкий автономный округ, поскольку понимают, что в ближайшее время закроются переправы минимум на два месяца в зависимости от погоды. Перекрыть дорогу или переправы невозможно, это вызовет социальный взрыв, нефтяники останутся без доставки грузов на свои объекты, а соседний Ненецкий автономный округ - без северного завоза, отметил Чибисов. "У нас там постоянно дежурят транспортники, есть бульдозеры. Если возникают заторы, мы помогаем ликвидировать. Привлекаем транспортный надзор, чтобы ограничить движение большегрузов, но пока это не удается сделать <…>. Очень много тяжелой техники, машины по 60 тонн на ось, никакая дорога не выдерживает. Ситуация возникает каждый раз, когда идут дожди", - сказал Чибисов.

Ранее глава Коми Владимир Уйба отмечал что 234 населенных пункта в Коми не имеют круглогодичной связи и дорог с твердым покрытием. Это грунтовки, которые в межсезонье или дождливое лето становятся непроезжими.