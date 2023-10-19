19 октября, 13:31

На остров Парамушир впервые прилетел российский самолет Ан-28

Самолет выполнил технический рейс из Петропавловска-Камчатского

ТАСС, 19 октября. Первый российский самолет Ан-28 впервые прилетел на остров Парамушир в Северо-Курильск благодаря новой взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщил в своем Telegram-канале глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Сегодня впервые за всю историю на острове Парамушир приземлился первый российский самолет Ан -28. Он совершил посадку на новой взлетно-посадочной полосе Северо - Курильска", - сказал Лимаренко.

Самолет выполнил технический рейс из Петропавловска-Камчатского. Воздушное судно Ан-28 вмещает до 16 пассажиров.

ВПП на Парамушире строили в рамках Курильской программы. Ее появление решило многолетнюю проблему организации пассажирского авиасообщения Сахалин - Парамушир. Ранее с Петропавловска-Камчатского до Северо-Курильска рейсы выполнялись на вертолете Ми-8. 

Теги:
Лимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация