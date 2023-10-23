В Сайлюгемском нацпарке будут использовать нейросеть для распознания снежного барса

Нейросеть разработана компанией "Яндекс"

ТАСС, 23 октября. Нейросеть поможет распознать 10 разных видов животных, в том числе редкого снежного барса, на изображениях и видео, полученных с помощью фотоловушек в Сайлюгемском национальном парке. Скорость распознавания увеличится в десятки раз, сообщает пресс-служба парка в отмечаемый день снежного барса.

"Есть примета, что встретить снежного барса может только удачливый человек. Это неслучайно: ирбисы по-прежнему мало изучены, поскольку обитают в труднодоступных местах, ведут сумеречный образ жизни, охотятся поодиночке. Мы исследуем повадки, перемещение, численность этих животных с помощью фотоловушек с датчиками движения: когда животное проходит рядом с таким устройством, включается фото- или видеосъемка. Затем данные с приборов загружают на компьютер, и сотрудники парка их отсматривают. Раньше на то, чтобы найти среди тысяч холостых изображений редких животных, уходили дни и даже недели", - заявил директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов, чьи слова приводятся в сообщении.

Нейросеть, разработанная компанией "Яндекс", обучена на массиве из 40 тыс. фотографий и фрагментов видео. Программа выделяет животных на изображении, относит их к определенному типу, а потом использует эту информацию, чтобы распределить снимки по папкам. В некоторых случаях модель указывает несколько вариантов, что она "видит". На следующем этапе нейросеть научится определять на снимках конкретные особи барсов по их внешнему виду. Так ученые смогут сэкономить ресурсы, силы и эффективнее изучать и сохранять снежных барсов и других животных.

По оценкам экспертов, в России обитает не больше 90 снежных барсов, но точное их число неизвестно. На Алтае исследователи обнаружили 44 особи, из которых 24 обитают на территории национального парка "Сайлюгемский".