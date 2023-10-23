Кемеровскую область на выставке-ярмарке "Россия" представит динозавр КуZбасик

Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Жители Кемеровской области выбрали имя динозавру, который станет символом региона на международной выставке-ярмарке "Россия" в Москве на ВДНХ, по итогам голосования победило имя КуZбасик. Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

"Большинством голосов выбрано имя КуZбасик. Благодарю всех, кто принял участие в проекте, проявил творчество и неравнодушие. Кузбасс - родина динозавров. Уже много лет ученые изучают обнаруженного в Шестаково пситтакозавра сибирского", - сообщил Цивилев.

Интернет-голосование проходило с 9 по 23 октября, при этом от жителей региона поступило почти 1,5 тыс. предложений, какое имя дать динозавру, рассказали в пресс-службе.

На выставке-ярмарке "Россия" ростовая кукла, изображающая КуZбасика, будет приглашать гостей к стенду региона, вести прямые репортажи, а небольшие мягкие игрушки будут разыгрываться среди детей, говорится в сообщении.

В августе этого года на Шестаковском палеонтологическом комплексе были найдены фрагменты скелета ящера из мелового периода . В настоящее время проводится томографическое исследование в Клиническом консультативно-диагностическом центре. Палеонтологам привезли 139-килограммовый монолит песчаника, содержащего фрагменты скелета динозавра. С полученными результатами будут работать ведущие палеонтологи России. На сегодняшний день это единственный скелет теропода из мелового периода, обнаруженный в России.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.