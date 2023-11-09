"Ты летишь и летишь — а это все Россия". Зачем педагоги отправились в экспедицию РГО

Прошел четвертый этап самой крупной в истории современной России комплексной экспедиции на Курильские острова "Восточный бастион — Курильская гряда", организованной Русским географическим обществом (РГО) и Экспедиционным центром Минобороны РФ. Ученые, волонтеры, специалисты РГО исследовали острова Симушир, Уруп, Итуруп и Броутона. В этом году впервые в истории экспедиции участие в ней приняли несколько педагогов

Мария Тараканова, эколого-биологический центр "Крестовский остров" (бывший отдел биологии Аничкова дворца)

Наш центр получил от РГО письмо с приглашением для педагогов — звали в экспедицию на Курилы. Было всего два свободных места, я записалась и оказалась единственной желающей! Все-таки оставить свой привычный образ жизни на месяц и отправиться в неизвестность готовы не все, у кого-то уже были планы на это время.

Я окончила философский факультет СПбГУ, специальность "культурология Запада". Сейчас преподаю флористику в эколого-биологическом центре "Крестовский остров", как ни странно, мое образование очень помогает в работе.

Мария Тараканова © Вера Костамо/ ТАСС

Флористика — это не только составление композиций, но и знание техник, работа с разными материалами. Мы изучаем растения в течение года, не с точки зрения ботаники, а с точки зрения аранжировки цветов. С какими растениями сочетается, удобно ли его использовать в букете. Есть много нюансов.

Дети приходят на занятия не только ради самого предмета, но зачастую ради общения с наставником, взрослым, более опытным человеком. Бывает, что ребенку по разным причинам не с кем поговорить ни в школе, ни в семье. И чем шире у тебя кругозор, чем интереснее и наполненнее ты сам, тем больше ты можешь дать детям.

Экспедиция для меня — возможность рассказывать о труднодоступных местах страны от первого лица. До этой поездки я не думала, что география настолько живая. Когда-то в школе заполняли контурные карты, изучали страны, но это не сильно увлекало. Чтобы попасть на Курилы, мы пролетели через всю страну: от Москвы до Елизово. Потом шли по морю на большом десантном корабле. Ты летишь, и летишь, и летишь — а это все Россия. Необыкновенные ощущения. Если учитель будет иметь возможность увидеть отдаленные территории страны, о которых он рассказывает на уроках, — это здорово.

© Вера Костамо/ ТАСС

Мне удалось поработать со всеми научными группами, очень впечатлили орнитологи. У них непрерывная работа: с утра они находятся на маршруте, днем работают в полевой лаборатории, есть и ночные выходы. Интересно наблюдать, как орнитологи слушают и различают голоса птиц. Восхищаюсь мастерством. Наверное, так восхищаются музыкантами на концерте.

Не знаю, что для меня важнее: природа или люди, с которыми я оказалась в экспедиции. Общение меня очень обогатило, я смогла познакомиться с редкими специалистами, в обычной жизни я вряд ли имела бы такую возможность.

В таких серьезных экспедициях я еще не участвовала. Как ни странно, тяжело не было. Был сложный момент, когда я промокла насквозь, включая обувь, а согреться было негде.

Я очень боюсь мышей, а на острове полевки стали моими соседями. И я с удивлением обнаружила, что снимаю видео с полевкой. Не боялась лису, которая постоянно ходила мимо моей палатки.

© Вера Костамо/ ТАСС

Я собрала материал для занятий "Ученая среда" (это встречи с интересными людьми в нашем центре). Планирую провести несколько занятий в рамках этого проекта. Записывала на диктофон рассказы ученых о профессии, снимала видео, фотографировала. Есть идея выпустить методичку.

Такое путешествие меняет человека. Не только само пребывание на необитаемом острове, но и сложная дорога. Военный грузовой самолет, большой десантный корабль. Насыщенное, концентрированное общение. Преодоление общих сложностей. Все это меняет человека, дает ему новый опыт.

Здесь есть возможность пожить без информационного шума и суеты. Нет связи, нет обычных городских проблем. И несмотря на то что жизнь здесь такая аскетичная, она очень насыщенная. Я взяла в поездку много профессиональной и художественной литературы, думала, что буду читать в свободное время. Но оказалось, что мне жаль времени. Почитать я могу и дома, а выйти в маршрут с учеными, искупаться в Тихом океане — нет.

Вера Якубенок, ГБОУ СОШ №518 Санкт-Петербурга

Я — учитель истории в школе. В профессии уже 12 лет, начинала в Костроме, сейчас работаю в Санкт-Петербурге. Наверное, выбор пути был определен: бабушка и отец — учителя.

Вера Якубенок © Вера Костамо/ ТАСС

С первого курса института я стала работать педагогом дополнительного образования на станции туристов, увлекалась спелеологией. В занятиях с детьми меня всегда интересовал вопрос: как воспитать из ребенка личность. Это мой основной интерес в педагогике долгие годы. И я понимала, что туризм не совсем об этом. Неожиданно меня познакомили со скаутским движением. Мне очень понравились их идеи. Скаутинг — это возможность подарить детям то счастливое и наполненное смыслом детство, которое было у меня.

Мой отец многому учил нас, детей, через игру. И в скаутинге игра — основной прием. Часто я вдохновляюсь какими-то методами и подходами в скаутинге, и мне легче работать в школе.

В экспедицию на Курилы я попала случайно. К сожалению, ничего не знала о программе РГО. Знакомые туристы рассказали, что в экспедицию срочно ищут повара. Решение я приняла быстро, за несколько часов. У меня большой отпуск, я люблю и умею готовить на большие группы. И хотелось побывать дальше Урала, увидеть страну.

© Вера Костамо/ ТАСС

Ожидания и реальность совпали. Я ждала много интересных знакомств, потрясающей природы — так и получилось. Курилы удивили буквально всем: неожиданно меняющейся погодой, не боящимися людей животными, огромным количеством цветов и ниппонской земляникой.

В экспедиции я больше общалась с учеными, занимающимися не моим направлением, не историей. Интересно было все: от ботаники до геологии.

Одно из самых больших открытий в экспедиции — люди. Радует, что мы поддерживаем общение и после поездки. Я скучаю по той себе. У меня появилась уверенность после экспедиции, что я могу все: горы свернуть. Главное, чтобы рядом были единомышленники.

В экспедиции каждый должен приносить пользу, быть нужным. Это не туризм, а серьезная работа в сложных бытовых, климатических и часто стрессовых условиях.

Если учитель в экспедиции займет свое место — то это здорово. Идея Русского географического общества интересная.

© Вера Костамо/ ТАСС

Экспедиция — это еще и возможность "подзарядить батарейки", по-другому взглянуть на мир и даже на свою профессию. Чтобы что-то отдавать, нужно чем-то наполниться. Если ты не наполнен, то тебе сложно работать.

Первого сентября мы обсуждали с девятиклассниками (у ребят я классный руководитель), кто и где провел лето. Я рассказала ученикам о своем опыте: про необитаемый остров Симушир, ученых, которые принимали участие в экспедиции, выборе жизненного пути. Дети меня хорошо знают, к моему приключению отнеслись с большим интересом.

Я веду ребят с пятого класса. Мы много разговариваем. Хорошо понимаю, что для ребят я — тоже пример.

Евгений Храмков, кадет Морского корпуса Петра Великого (Санкт-Петербургский военно-морской институт)

Я будущий гидрограф, суть моей профессии в обеспечении безопасности плавания.

Сейчас я учусь на третьем курсе. Каждый год у нас разная практика: в 2022-м мы ходили в дальний штурманский поход от Кронштадта до Владивостока по Северному морскому пути. Практика очень важна, на этом этапе многие принимают решение: нужна ли им эта профессия, их ли это дело. Выход в море сложен как физически, так и морально. Там один за всех и все за одного. Важна любовь к людям, кораблю, на котором служите, к делу, которое выполняете.

На Симушире мы занимались составлением карт, делали съемку местности. В итоге получилась карта нежилого сейчас поселка Кратерный. Это практика по геодезии и топографии.

© Вера Костамо/ ТАСС

Кроме этого, помогали в работе ученым и волонтерам, занимались бытом в лагере.

Участие в экспедиции — невероятный опыт. Столько различных профессий, редких специалистов в одном месте. И можно спокойно поговорить с учеными, задать любой вопрос. Геологи показали нам, как работать со сложным оборудованием. Ботаникам мы помогали собирать образцы растений.

Прочитать и выучить учебник может каждый. Но когда у тебя нет понимания твоей профессии, как специалист ты бесполезен. Пощупать свое дело в поле — круто. Это хороший опыт и для ученика, и для педагога. Видно, кто на что способен. А педагогу понятно, чему он научил.

В дальнейшем хочу заниматься наукой, внести вклад в свою профессию.

Антон Юрманов, директор департамента по работе с молодежью РГО

С 2019 года комплексная экспедиция "Восточный бастион — Курильская гряда" заново открывает природу и историю островов. Мы постоянно экспериментируем, ищем новые подходы в организации полевых работ, работе с добровольцами.

В этом сезоне, вдохновившись Годом педагога и наставника, мы пригласили в экспедиции учителей. Они получили возможность вживую увидеть труднодоступные территории страны, чтобы делиться с учениками не только знаниями, но и впечатлениями.

© Вера Костамо/ ТАСС

Мы понимаем, что школьникам гораздо интереснее слушать учителей, которые действительно видели вулканы, океан, разные природные зоны. Собственноручно собрали геологические и ботанические коллекции. Нам хотелось предоставить педагогам такую возможность.

Считаю, что это интересный опыт, который нужно продолжать. С ноября на сайте "Молодежного клуба РГО" мы начинаем объявлять о конкурсах на следующий полевой сезон. Участвуйте!

Вера Костамо