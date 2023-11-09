9 ноября, 10:25
Наука
Статья

"Ты летишь и летишь — а это все Россия". Зачем педагоги отправились в экспедицию РГО

Прошел четвертый этап самой крупной в истории современной России комплексной экспедиции на Курильские острова "Восточный бастион — Курильская гряда", организованной Русским географическим обществом (РГО) и Экспедиционным центром Минобороны РФ. Ученые, волонтеры, специалисты РГО исследовали острова Симушир, Уруп, Итуруп и Броутона. В этом году впервые в истории экспедиции участие в ней приняли несколько педагогов

Вера Костамо/ ТАСС
© Вера Костамо/ ТАСС

Мария Тараканова, эколого-биологический центр "Крестовский остров" (бывший отдел биологии Аничкова дворца)

Наш центр получил от РГО письмо с приглашением для педагогов — звали в экспедицию на Курилы. Было всего два свободных места, я записалась и оказалась единственной желающей! Все-таки оставить свой привычный образ жизни на месяц и отправиться в неизвестность готовы не все, у кого-то уже были планы на это время.

Я окончила философский факультет СПбГУ, специальность "культурология Запада". Сейчас преподаю флористику в эколого-биологическом центре "Крестовский остров", как ни странно, мое образование очень помогает в работе.

Мария Тараканова. Вера Костамо/ ТАСС
Мария Тараканова
© Вера Костамо/ ТАСС

Флористика — это не только составление композиций, но и знание техник, работа с разными материалами. Мы изучаем растения в течение года, не с точки зрения ботаники, а с точки зрения аранжировки цветов. С какими растениями сочетается, удобно ли его использовать в букете. Есть много нюансов.

Дети приходят на занятия не только ради самого предмета, но зачастую ради общения с наставником, взрослым, более опытным человеком. Бывает, что ребенку по разным причинам не с кем поговорить ни в школе, ни в семье. И чем шире у тебя кругозор, чем интереснее и наполненнее ты сам, тем больше ты можешь дать детям.

Экспедиция для меня — возможность рассказывать о труднодоступных местах страны от первого лица. До этой поездки я не думала, что география настолько живая. Когда-то в школе заполняли контурные карты, изучали страны, но это не сильно увлекало. Чтобы попасть на Курилы, мы пролетели через всю страну: от Москвы до Елизово. Потом шли по морю на большом десантном корабле. Ты летишь, и летишь, и летишь — а это все Россия. Необыкновенные ощущения. Если учитель будет иметь возможность увидеть отдаленные территории страны, о которых он рассказывает на уроках, — это здорово.

Вера Костамо/ ТАСС
© Вера Костамо/ ТАСС

Мне удалось поработать со всеми научными группами, очень впечатлили орнитологи. У них непрерывная работа: с утра они находятся на маршруте, днем работают в полевой лаборатории, есть и ночные выходы. Интересно наблюдать, как орнитологи слушают и различают голоса птиц. Восхищаюсь мастерством. Наверное, так восхищаются музыкантами на концерте.

Не знаю, что для меня важнее: природа или люди, с которыми я оказалась в экспедиции. Общение меня очень обогатило, я смогла познакомиться с редкими специалистами, в обычной жизни я вряд ли имела бы такую возможность.

В таких серьезных экспедициях я еще не участвовала. Как ни странно, тяжело не было. Был сложный момент, когда я промокла насквозь, включая обувь, а согреться было негде.

Я очень боюсь мышей, а на острове полевки стали моими соседями. И я с удивлением обнаружила, что снимаю видео с полевкой. Не боялась лису, которая постоянно ходила мимо моей палатки.

Вера Костамо/ ТАСС
© Вера Костамо/ ТАСС

Я собрала материал для занятий "Ученая среда" (это встречи с интересными людьми в нашем центре). Планирую провести несколько занятий в рамках этого проекта. Записывала на диктофон рассказы ученых о профессии, снимала видео, фотографировала. Есть идея выпустить методичку.

Такое путешествие меняет человека. Не только само пребывание на необитаемом острове, но и сложная дорога. Военный грузовой самолет, большой десантный корабль. Насыщенное, концентрированное общение. Преодоление общих сложностей. Все это меняет человека, дает ему новый опыт.

Здесь есть возможность пожить без информационного шума и суеты. Нет связи, нет обычных городских проблем. И несмотря на то что жизнь здесь такая аскетичная, она очень насыщенная. Я взяла в поездку много профессиональной и художественной литературы, думала, что буду читать в свободное время. Но оказалось, что мне жаль времени. Почитать я могу и дома, а выйти в маршрут с учеными, искупаться в Тихом океане — нет.

Вера Якубенок, ГБОУ СОШ №518 Санкт-Петербурга

Я — учитель истории в школе. В профессии уже 12 лет, начинала в Костроме, сейчас работаю в Санкт-Петербурге. Наверное, выбор пути был определен: бабушка и отец — учителя.

Вера Якубенок. Вера Костамо/ ТАСС
Вера Якубенок
© Вера Костамо/ ТАСС

С первого курса института я стала работать педагогом дополнительного образования на станции туристов, увлекалась спелеологией. В занятиях с детьми меня всегда интересовал вопрос: как воспитать из ребенка личность. Это мой основной интерес в педагогике долгие годы. И я понимала, что туризм не совсем об этом. Неожиданно меня познакомили со скаутским движением. Мне очень понравились их идеи. Скаутинг — это возможность подарить детям то счастливое и наполненное смыслом детство, которое было у меня.

Мой отец многому учил нас, детей, через игру. И в скаутинге игра — основной прием. Часто я вдохновляюсь какими-то методами и подходами в скаутинге, и мне легче работать в школе.

В экспедицию на Курилы я попала случайно. К сожалению, ничего не знала о программе РГО. Знакомые туристы рассказали, что в экспедицию срочно ищут повара. Решение я приняла быстро, за несколько часов. У меня большой отпуск, я люблю и умею готовить на большие группы. И хотелось побывать дальше Урала, увидеть страну.

Вера Костамо/ ТАСС
© Вера Костамо/ ТАСС

Ожидания и реальность совпали. Я ждала много интересных знакомств, потрясающей природы — так и получилось. Курилы удивили буквально всем: неожиданно меняющейся погодой, не боящимися людей животными, огромным количеством цветов и ниппонской земляникой.

В экспедиции я больше общалась с учеными, занимающимися не моим направлением, не историей. Интересно было все: от ботаники до геологии.

Одно из самых больших открытий в экспедиции — люди. Радует, что мы поддерживаем общение и после поездки. Я скучаю по той себе. У меня появилась уверенность после экспедиции, что я могу все: горы свернуть. Главное, чтобы рядом были единомышленники.

В экспедиции каждый должен приносить пользу, быть нужным. Это не туризм, а серьезная работа в сложных бытовых, климатических и часто стрессовых условиях.

Если учитель в экспедиции займет свое место — то это здорово. Идея Русского географического общества интересная.

Вера Костамо/ ТАСС
© Вера Костамо/ ТАСС

Экспедиция — это еще и возможность "подзарядить батарейки", по-другому взглянуть на мир и даже на свою профессию. Чтобы что-то отдавать, нужно чем-то наполниться. Если ты не наполнен, то тебе сложно работать.

Первого сентября мы обсуждали с девятиклассниками (у ребят я классный руководитель), кто и где провел лето. Я рассказала ученикам о своем опыте: про необитаемый остров Симушир, ученых, которые принимали участие в экспедиции, выборе жизненного пути. Дети меня хорошо знают, к моему приключению отнеслись с большим интересом.

Я веду ребят с пятого класса. Мы много разговариваем. Хорошо понимаю, что для ребят я — тоже пример.

Евгений Храмков, кадет Морского корпуса Петра Великого (Санкт-Петербургский военно-морской институт)

Я будущий гидрограф, суть моей профессии в обеспечении безопасности плавания.

Сейчас я учусь на третьем курсе. Каждый год у нас разная практика: в 2022-м мы ходили в дальний штурманский поход от Кронштадта до Владивостока по Северному морскому пути. Практика очень важна, на этом этапе многие принимают решение: нужна ли им эта профессия, их ли это дело. Выход в море сложен как физически, так и морально. Там один за всех и все за одного. Важна любовь к людям, кораблю, на котором служите, к делу, которое выполняете.

На Симушире мы занимались составлением карт, делали съемку местности. В итоге получилась карта нежилого сейчас поселка Кратерный. Это практика по геодезии и топографии.

Вера Костамо/ ТАСС
© Вера Костамо/ ТАСС

Кроме этого, помогали в работе ученым и волонтерам, занимались бытом в лагере.

Участие в экспедиции — невероятный опыт. Столько различных профессий, редких специалистов в одном месте. И можно спокойно поговорить с учеными, задать любой вопрос. Геологи показали нам, как работать со сложным оборудованием. Ботаникам мы помогали собирать образцы растений.

Прочитать и выучить учебник может каждый. Но когда у тебя нет понимания твоей профессии, как специалист ты бесполезен. Пощупать свое дело в поле — круто. Это хороший опыт и для ученика, и для педагога. Видно, кто на что способен. А педагогу понятно, чему он научил.

В дальнейшем хочу заниматься наукой, внести вклад в свою профессию.

Антон Юрманов, директор департамента по работе с молодежью РГО

С 2019 года комплексная экспедиция "Восточный бастион — Курильская гряда" заново открывает природу и историю островов. Мы постоянно экспериментируем, ищем новые подходы в организации полевых работ, работе с добровольцами.

В этом сезоне, вдохновившись Годом педагога и наставника, мы пригласили в экспедиции учителей. Они получили возможность вживую увидеть труднодоступные территории страны, чтобы делиться с учениками не только знаниями, но и впечатлениями.

Вера Костамо/ ТАСС
© Вера Костамо/ ТАСС

Мы понимаем, что школьникам гораздо интереснее слушать учителей, которые действительно видели вулканы, океан, разные природные зоны. Собственноручно собрали геологические и ботанические коллекции. Нам хотелось предоставить педагогам такую возможность.

Считаю, что это интересный опыт, который нужно продолжать. С ноября на сайте "Молодежного клуба РГО" мы начинаем объявлять о конкурсах на следующий полевой сезон. Участвуйте!

Вера Костамо 

Теги:
Дальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация