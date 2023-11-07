Резидент ТОР "Забайкалье" построит в Чите картинг-центр за 80 млн рублей

Спортивный объект поможет развивать в регионе картинг, дрифт, мотоспорт среди людей всех возрастов

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Масма-Драйв" в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" построит картинг-центр за 80 млн рублей в Чите. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства планирования и развития Забайкальского края.

"Проект получил согласование Российской автомобильной федерации <…>. По соглашению с КРДВ (Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики) объем капитальных вложений в проект составляет порядка 80 млн рублей, создается 43 рабочих места", - говорится в сообщении.

Спортивный объект поможет развивать в Забайкалье картинг, дрифт, мотоспорт среди людей всех возрастов, а также привлекать туристов благодаря проведению зрелищных соревнований.

Строительство будет идти в три этапа. Первая очередь комплекса откроется в начале 2025 года. Это трасса класса "А" протяженностью 1,2 км, автосервис, офис и вспомогательные помещения. К концу 2024 году планируется открыть гостиницу на 16 номеров, трибуны, парковку, сервис-парк и сопутствующую инфраструктуру. На третьем этапе будут построены здания крытого картодрома и торгового центра. Они заработают с первого квартала 2027 года.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. В числе проектов, которые уже вошли в ТОР, освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения.