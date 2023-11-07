На Алтае зафиксировали самое раннее появление на свет краснокнижного аргали

Его зафиксировала фотоловушка Сайлюгемского национального парка

ТАСС, 7 ноября. Рождение ягненка краснокнижного алтайского аргали зафиксировала на Алтае фотоловушка Сайлюгемского национального парка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нацпарка.

"Камера поймала первые минуты жизни алтайского горного барашка. Даже пуповина еще не отпала! Двадцатые числа апреля. Самое раннее появление на свет аргали, зафиксированное сотрудниками нацпарка на Алтае. Мама-аргали родила ягненка прямо на камнях", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что обычно самки приносят до двух ягнят с апреля по май, но около 60% ягнят не переживают свою первую зиму. Высокий снег прячет траву и мешает прокормиться даже взрослым баранам. Также ягнятам необходимо набрать в два раза больше веса, чтобы перезимовать, сообщают в нацпарке.

Согласно данным Министерства природы России, в стране стартовал учет численности алтайского горного барана. Мероприятия продлятся до 15 ноября в Республиках Тыва, Алтай и приграничных к регионам районах Монголии.

Аргали (алтайский горный баран) занесен в Красную книгу России, а также в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Важнейшие показатели - это рост общей численности популяции аргали, увеличение количества особо охраняемых природных территорий в ареале подвида, а также количества проходов для беспрепятственной миграции аргали на российско-монгольской границе.