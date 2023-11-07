В Ивановской области в 2024 году законсервируют два памятника архитектуры

В их числе Покровский собор в Лежневе и Ильинская церковь в Гавриловом Посаде

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Два архитектурных памятника в Ивановской области, в том числе Покровский собор в Лежневе и Ильинская церковь в Гавриловом Посаде, вошли в программу консервации Минкультуры РФ в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2024 году география программы консервации охватит два объекта в Ивановской области. Это Ильинская церковь, памятник местного значения Гаврилова Посада, и выявленный объект культурного наследия - Покровский собор в поселке Лежнево", - сказали в пресс-службе.

По данным областного правительства, на объектах проведут противоаварийные и консервационные работы, которые позволят предотвратить разрушение памятников истории и культуры, сберечь их для дальнейших работ по сохранению.

Покровский собор был построен в 1911 году, входил в Николаевский женский монастырь. После революции монастырь закрыли, все строения, кроме храмов, были разрушены. В 1998 году в храмах организовали подворье Ивановского Успенского мужского монастыря, в настоящее время оно не существует. Ильинская церковь в Гавриловом Посаде является памятником архитектуры ХVIII века, она входит в живописный храмовый комплекс Ильинского подворья.

Ивановская область участвует в программе консервации памятников архитектуры с 2022 года, в нее в том числе вошел "Дом, в котором жил Бредихин Федор Александрович в 1882-1883 годах и в 1888-1889 годах" в Заволжском районе, два храма федерального значения в селе Дунилово Шуйского района, памятник муниципального значения - храм Воскресения Христова в селе Котцыно Ивановского района.