14 ноября, 02:40

На юге Сахалина открыли самую большую в России статую тигра

Внутри конструкции создали лестницу для выхода на смотровую площадку, выполненную в виде головы животного

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Работа по созданию восьмиметровой статуи тигра завершена на оленьей ферме Rose Agro в Анивском районе на юге Сахалина. Это самая большая скульптура хищника в России, сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

"Наш регион прекрасен природными локациями, которые уже знамениты по всему миру. Но здорово, что у нас появляются и интересные арт-объекты, которые также смогут занять достойное место в рядах узнаваемых достопримечательностей. Думаю, что многие гости Сахалина захотят подняться на статую самого высокого тигра в стране и сделать запоминающееся фото", - рассказал собеседник агентства во время посещения площадки, на которой был реализован проект.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, размер статуи составляет 7,8 м на 24 м. Внутри конструкции создана лестница для выхода на смотровую площадку, выполненную в виде головы тигра. С нее туристы смогут посмотреть на пятнистых и северных оленей, якутских лошадей, овец, кроликов, обитающих на территории экофермы. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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