В Московском зоопарке появились седлоклювые ябиру

Самых крупных представителей семейства аистовых поселили в большом вольере

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Посетители Московского зоопарка могут увидеть новых обитателей авиария - седлоклювых ябиру, самых крупных представителей семейства аистовых. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Отмечается, что сейчас этих редких птиц поселили в большом вольере, или авиарии. Зимой они будут жить в теплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда, а летом их выпустят на уличную территорию авиария.

"Седлоклювые ябиру - довольно робкие птицы. Им требуется много времени на то, чтобы адаптироваться к новой обстановке и привыкнуть к людям. Наши орнитологи каждый день работают над тем, чтобы выстроить с птицами доверительные отношения", - заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что новые обитатели зоопарка являются очень молодыми птицами. Поэтому специалисты пока не могут сказать, станут ли эти ябиру парой.