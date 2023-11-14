Адыгейский госуниверситет запустил бренд "Детская литература из Адыгеи"

Пять книг для детей на русском и адыгейском языках вышли первым ограниченным тиражом 125 экземпляров каждая

МАЙКОП, 14 ноября. /ТАСС/. Издательство Адыгейского государственного университета (АГУ) выпустило пять книг, авторами которых стали победители и призеры первого сезона Международного конкурса литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ. Это первые издания, вышедшие под брендом "Детская литература из Адыгеи", сообщил ТАСС ректор АГУ Дауд Мамий.

В презентации книг, которая состоялась во вторник в конференц-зале Научной библиотеки АГУ, приняли участие их авторы, члены жюри и оргкомитета конкурса, представители научной и творческой интеллигенции, общественных организаций, преподаватели и студенты. Они отметили высокий уровень книг и значение конкурса, который стал важным событием общественно-культурной жизни республики, открыл новые перспективы и возможности для авторов, работающих в жанре детской художественной литературы.

"В минувшем году мы объявили о запуске Международного конкурса литературных произведений для детей имени поэта, писателя, общественного деятеля, внесшего заметный вклад в развитие адыгейской литературы, выпускника Адыгейского пединститута (предшественника АГУ) Киримизе Жанэ. Одним из его важных итогов стал выпуск детских книг на русском и адыгейском языках победителей и призеров первого сезона конкурса. Мы будем не только поддерживать талантливых авторов, участвующих в конкурсе, но и активно популяризировать их творчество, поэтому решили запустить бренд "Детская литература из Адыгеи", благодаря которому станем продвигать нашу литературу на российских фестивалях и книжных ярмарках", - сказал ректор.

Пять книг для детей на русском и адыгейском языках вышли первым ограниченным тиражом 125 экземпляров каждая, затем университет выпустит дополнительный тираж. Как рассказала председатель жюри конкурса Лейла Курашинова, все книги невелики по формату, чтобы их удобно было носить с собой, иллюстрированы профессиональными художниками.

Конкурс проводится в трех номинациях - "Проза и поэзия", "Переводы" и "Иллюстрации". В конкурсе могут принять участие авторы в возрасте старше 18 лет, пишущие на адыгейском, кабардино-черкесском и русском языках, переводчики и иллюстраторы произведений для детей. Первый конкурс, направленный на поиск произведений для детей в возрасте от трех до пяти лет, прошел в 2022 году под названием "ЦIыкIужъый" ("Малышок"). В 2023 году конкурс проходит под названием "Сыеджакlу" ("Я читатель") и направлен на поиск произведений для детей в возрасте от семи до десяти лет.

АГУ проводит активную работу по сохранению, изучению и развитию адыгейского языка. Это один из немногих вузов страны, где обучают студентов по специальности "Литературное творчество". При участии преподавателей вуза создаются учебники для школьников по адыгейскому языку, культуре и истории Адыгеи.