17 ноября, 11:15

В Кемерове открыли движение по новому мосту

Объект расположен возле строящегося здания Театра оперы и балета

КЕМЕРОВО, 17 ноября. /ТАСС/. По новому мосту в Кемерове под названием "Театральный" через реку Большая Камышная (приток Томи) открыли движение. Объект расположен возле строящегося здания Театра оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

"Новый мост через реку Большая Камышная, Искитимка - народное название, мост с названием "Театральный" в рамках строительства президентского проекта - Театра оперы и балета - считать открытым", - сказал на открытии губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

При запуске движения присутствовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который также отметил важность моста для строительства театрального комплекса. "Театральный центр у нас строится параллельно на Дальнем Востоке, в Кемерове и других городах. Отрадно видеть такое мощное развитие. Спасибо губернатору Кемеровской области, что две мощи - Сибирь и Дальний Восток сегодня - главные двигатели экономического развития России. Уверен, что, объединяя силы и лучшие практики, вся страна будет развиваться более динамично", - сказал Чекунков.

Протяженность Театрального моста составляет 92 м, он соединил Притомский проспект и улицу Мичурина. На мосту организовано четырехполосное движение, два тротуара для пешеходов и велосипедные дорожки. Новый объект позволит разгрузить движение по соседнему Университетскому мосту. По словам генерального директора "Кемеровоспецстроя" Александра Выприцкого, стоимость строительства моста составила 1 млрд рублей. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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