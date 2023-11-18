Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется 20 ноября

Глава региона Казбек Коков также сообщил, что при благоприятных погодных условиях 21 ноября откроется для катания третья очередь канатной дороги "Мир - Гарабаши"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии (КБР) откроется 20 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков, который вместе с руководством института развития Кавказ.РФ проинспектировал туристические объекты курорта, где накануне выпал первый снег.

"Стартует новый горнолыжный сезон в Кабардино-Балкарии с понедельника - 20 ноября", - написал Коков.

По его словам, при благоприятных погодных условиях уже на предстоящей неделе, 21 ноября, откроется для катания третья очередь канатной дороги "Мир - Гарабаши" на высоте 3455-3847 м над уровнем моря. На станциях канатки оборудованы смотровые площадки с фотозонами. Вводится в эксплуатацию еще одна большая парковка на 800 мест, там также будут запущены автобусы до Поляны Азау.

Для катания на лыжах на Эльбрусе создано около 17 км трасс. Их будут открывать по мере изменения погодных условий. Готовятся и специальные трассы для начинающих и детей с бугельным подъемником. В 2024 году планируется запуск еще двух канатных дорог и ввод 6 км трасс для катания.

Погодные условия

По словам гендиректора института развития Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, "Эльбрус" традиционно открывает горнолыжный сезон первым на Кавказе.

"Осень на Кавказе выдалась аномально теплая и бесснежная, поэтому мы планируем открыть сезон на Эльбрусе позже обычного, конец ноября - первые числа декабря, совсем скоро. Другие курорты откроют сезон примерно в середине декабря. С октября на леднике (на горе Эльбрус - прим. ТАСС) уже тренируются сборные команды России по горным лыжам, сноуборду, фристайлу", - рассказал Юмшанов.

На Эльбрусе сейчас снегопад, формируется покрытие горнолыжных трасс, в ожидание снежной погоды оборудуются трассы "Архыза" и курорта "Домбай". Он подчеркнул, что курорт "Эльбрус" в ближайшее время будет освобожден от хаотичного движения автотранспорта в пользу более комфортного нахождения туристов на поляне Азау.

"Большое внимание уделяется безопасности, исходя из специфики Эльбруса на курорте создана и укомплектована противолавинная служба. С учетом состояния защитных сооружений приняты необходимые регламенты лавинной опасности, заключен договор на проведение предупредительных спусков снежных лавин", - добавил он.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склона горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м).