Алтайский край представил спектакль о традиционных русских праздниках на выставке "Россия"

В ходе спектакля зрители ознакомились с традициями празднования Святок, Масленицы, Пасхи, Троицы и Рождества

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Алтайский край показал интерактивный спектакль "Балаганище" о традициях русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Артисты показали интерактивный спектакль "Балаганище", который познакомил зрителей с русской праздничной культурой. Гости увидели своего рода живой календарь русских праздников от Святок до Рождества Христова: фрагменты ярмарочных развлечений, сцены медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. В представлении также были задействованы и ростовые куклы", - отметили в пресс-службе.

В ходе спектакля зрители ознакомились с традициями празднования Святок, Масленицы, Пасхи, Троицы и Рождества. В нем было задействовано почти 50 человек - перед гостями выставки выступили артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" им. А. Ф. Березикова и театра "Куклы-Великаны".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.