19 ноября, 18:13

В Дагестане открыли мастерские для школьников по изучению ювелирного мастерства

В них смогут обучаться около 350 детей

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Мастерские по углубленному изучению ювелирного искусства начали работать в дагестанском селе Кубачи. В них смогут обучаться около 350 детей из близлежащих сел, сообщила ТАСС начальник управления по воспитательной работе и дополнительному образованию министерства образования и науки Дагестана Лариса Калмыкова.

"Сегодня в школе села Кубачи открылись мастерские по линии дополнительного образования по углубленному обучению кубачинскому ювелирному мастерству", - сказала она.

По словам Калмыковой, преподавать ювелирное искусство в школе села Кубачи начали в 2013 году. Занятия посещали только около 70 детей. Увеличить вместимость мастерских было решено по поручению главы региона Сергея Меликова, который ранее побывал в селе с рабочим визитом.

"Мы мастерские по поручению главы региона усилили, и возможность обучаться появилась у всех 156 детей кубачинской школы. Вместимость будет увеличена для 350 детей за счет выделения девяти ставок педагогов - мастеров по этому искусству", - добавила Калмыкова.

В дальнейшем к обучению планируют привлечь школьников из соседних сел и ребят из детских садов. Вести занятия в мастерских будут действующие мастера, заслуженные деятели искусств. "В селе Кубачи практически с рождения ребенка, с кровью матери передается понимание, что он будет мастер-ювелир. Жители не делятся секретом искусства с посторонними, передают и сохраняют для потомков, молодежи", - добавила собеседница агентства.

Официальное открытие 

В торжественном открытии мастерских принял участие министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"Я благодарю коллег - предшественников, которые в свое время начали эту прекрасную традицию сохранения культуры, сохранения этого прекрасного мастерства, которым славится аул Кубачи и является визитной карточкой Дагестана. Сохранение культуры - это сохранение нашей страны, нашей родины. И дело, которым здесь будут обучать мастеров, имеет огромное значение для нас всех. Мы будем оказывать всяческое содействие в этом, а также привозить сюда школьников из нашей столицы", - сказал министр. 

Теги:
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