23 ноября, 12:28

Новая новосибирская арена примет первый международный турнир по хоккею в 2024 году

Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Новая ледовая арена в Новосибирске примет международный турнир по хоккею с участием сборных России, Казахстана и Белоруссии в апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Новосибирской области в предстоящем сезоне на "Сибирь-арене" состоится международный турнир по хоккею команд России, Казахстана и Белоруссии. Соревнования намечены на апрель 2024 года", - говорится в сообщении.

В рамках соревнований впервые на арене пройдут игры по хоккею 3 на 3. В сноуборд-парке "Горский" вблизи арены в декабре будет проведен объединенный старт Кубка России по сноуборду и фристайлу.

Строительство арены было приурочено к молодежному чемпионату мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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