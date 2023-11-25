25 ноября, 15:36

В Дагестане на месте рекультивированной свалки посадили 300 акаций

Рекультивация свалок проводится в рамках нацпроекта "Экология"

МАХАЧКАЛА, 25 ноября./ТАСС/. Порядка 300 новых саженцев высадили в рамках масштабного субботника на территории рекультивированной свалки в Буйнакске. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Масштабный субботник прошел на территории рекультивированной свалки Буйнакска. В ходе субботника по периметру ограждения были высажены около 300 саженцев акации. Кроме того, проведена уборка участков, прилегающих непосредственно к сформированному телу свалки от большого количества мусора и целлофановых пакетов, которыми были усеяны окрестности. В субботнике приняли участие вице-премьер правительства региона Нариман Абдулмуталибов, министр природных ресурсов и экологии Александр Зимин, глава Буйнакска Исламудин Нургудаев, председатель комитета по лесному хозяйству республики Вагаб Абдулхамидов и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекультивация свалок проводится в рамках нацпроекта "Экология".

"Рекультивация данной свалки и еще трех свалок в городах Каспийск, Хасавюрт и Южно-Сухокумск проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
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