В Томске запустили первую в РФ образовательную программу для управленцев в медицине

Новая образовательная программа направлена на изучение вопросов управления интеллектуальной собственностью, доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов

ТОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Образовательная программа профессиональной переподготовки для управленцев нового типа в сфере здравоохранения, не имеющая аналогов в России, разработана в Сибирском государственным медицинском университете (СибГМУ). Об этом сообщили ТАСС в вузе.

"Вопрос нехватки специалистов в области трансляционной медицины актуален для всей России, так как до настоящего момента университеты готовили только ученых или врачей. Отрасли необходимы кадры, которые бы в короткий срок внедряли в практику новейшие технологии и разработки. СибГМУ является отраслевым лидером и совместно с партнерами мы поставили задачу по формированию научно-образовательного центра опережающей подготовки высококвалифицированных кадров для устранения этого разрыва", - сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Уточняется, что новая образовательная программа направлена на изучение вопросов управления интеллектуальной собственностью, доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов, регистрационной подготовки медицинских изделий и внедрения разработок в практическое здравоохранение. Комплекс разбит на шесть модулей, где участникам объяснят, как сократить время на внедрение научных разработок в повседневную клиническую практику. Также курс включает в себя стажировки в ведущих клинических лабораториях и на производстве.

Образовательная программа "Управление трансляционным циклом" разработана совместно с Научным центром экспертизы средств медицинского применения Минздрава России и Томским Национальным исследовательским медицинским центром в рамках стратегического проекта "Прецизионная медицина" программы "Приоритет 2030".