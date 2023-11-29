На севере Красноярского края обессилевшая рысь вышла к людям

По данным полиции, специалисты центра охраны дикой природы "Инстинкт" уже выехали на помощь животному

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Дикая рысь вышла к людям в Енисейске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Прямо сейчас полицейские Енисейска охраняют обессилевшую рысь, вышедшую за помощью к людям в черту города. В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Енисейска о том, что напротив его дома на улице Бабушкина обнаружена рысь", - говорится в сообщении.

По данным полиции, специалисты центра охраны дикой природы "Инстинкт" выехали из Красноярска на помощь животному.

В России рысь встречается в глухих, таежных лесах. К людям выходит очень редко.