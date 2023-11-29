Псковские поисковики передали в Челябинск останки найденного красноармейца

Иван Дорожкин пропал без вести в 1941 году при защите Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Поисковики из Псковской области передали представителям Челябинской области останки военнослужащего Красной армии Ивана Дорожкина, обнаруженные в ходе поисковой экспедиции на территории Великолукского района, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. В ближайшее время останки красноармейца будут захоронены на его родине, сообщил ТАСС заместитель командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

"Сегодня состоялось очень важное событие - церемония по передаче останков красноармейца Дорожкина Ивана Ефимовича, найденных нашим отрядом в ходе поисковой экспедиции в этом году на территории Великолукского района. Сегодня за ним приехали его односельчане из Челябинской области: люди приехали за 2,5 тыс. км, чтобы забрать своего земляка, чтобы похоронить его рядом с женой. Она ждала его всю свою жизнь, но так и не дождалась, замуж так и не вышла, она умерла в 2002 году", - рассказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что Иван Дорожкин пропал без вести в 1941 году при защите Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. По оценке поисковиков, вероятно, красноармеец погиб в июле-августе 1941 года. Его имя удалось восстановить при помощи медальона, обнаруженного на раскопках. На церемонию передачи останков приехала делегация из Челябинской области, которую возглавил глава Соколовского сельского поселения Уйского района Евгений Дорожкин, однофамилец погибшего бойца.

Оккупация района немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.