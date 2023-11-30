Новодвинскую крепость после реставрации смогут посещать в 10 раз больше туристов

Крепость находится на острове Бревеннике

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новодвинскую крепость на острове в дельте Северной Двины в Архангельске - первую в России каменную морскую крепость - смогут посещать в год 70 тыс. гостей после реставрации и создания туристической инфраструктуры, это почти в 10 раз больше, чем сейчас. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Максим Заборский.

"Генплан проекта разработан по заказу Министерства культуры Архангельской области санкт-петербургским проектным бюро. Ожидается, что после завершения реализации проекта Новодвинская крепость сможет привлечь до 70 тыс. туристов - это предел вместимости запланированных к строительству гостиниц, ресторана и кафе, а также других развлекательных объектов. Сегодня, ввиду отсутствия такой инфраструктуры, крепость привлекает чуть более 9 тысяч туристов в год - это участники фестивалей и организованные группы", - сказал Заборский.

Крепость находится на острове Бревеннике, проект будет способствовать и развитию территории. В ходе презентации для российских и иностранных инвесторов "Открытый Север: инвестиции в туризм Архангельской области" на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Заборский отметил, что объем выручки составит порядка 400-500 млн рублей в год. Сроки реализации проекта пока не называются, в настоящее время идет поиск инвесторов.

Новодвинская крепость включена Министерством культуры РФ в список объектов, подлежащих первоочередной реставрации. В 2022 году в крепости начались масштабные противоаварийные работы. Здесь планируется создать большой туристический объект, где будут в том числе гостевые дома, кемпинги, рестораны и творческая резиденция. В крепость можно попасть по воде, а также на автомобильном транспорте через переправу на остров.

Новодвинская крепость - первая морская крепость России, она была заложена в 1701 году по указу Петра I. Летом 1701 года у еще недостроенной крепости был разгромлен авангард шведской эскадры. С 1930 года на территории крепости размещались производственные цеха спецзавода НКВД СССР "Конвейер", а с 1960 года - производственная зона исправительного учреждения. С 2007 года Новодвинская крепость находится на балансе Архангельского краеведческого музея и является памятником федерального значения.