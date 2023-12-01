В Чувашии стратегия развития туризма втрое повысит показатели отрасли к 2035 году

Региональная туристическая стратегия была презентована на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Реализация туристической стратегии в Чувашии позволит к 2035 году в среднем в три раза увеличить основные макроэкономические показатели отрасли. Об этом сообщил на Международной выставке-форуме "Россия" вице-премьер республики - глава Минэкономразвития региона Дмитрий Краснов, представляя стратегию развития туризма в Чувашии до 2035 года.

"Реализация стратегии [развития туризма в Чувашии до 2035 года] позволит нам увеличить основные показатели туристической отрасли к 2030 и 2035 годам соответственно в 2 и 3 раза по основным макроэкономическим показателям. Но самое главное - создать необходимые объекты инфраструктуры как туристические, так и обеспечивающие, поднять на должный уровень качество сервиса", - отметил Краснов.

Как следует из представленных слайдов к докладу, к 2035 году номерной фонд в коллективных средствах размещения в Чувашии и число ночевок в них может увеличиться соответственно в 2,1 и 3,2 раза, турпоток - в 2,8 раза, объем платных туристических услуг - в 3 раза. Министр добавил, что определены инструменты и механизмы поддержки для достижения этих целей.

"Вместе с тем для дальнейшего развития туризма в регионе <…> не достает некоторых инструментов поддержки, в частности <…>, содействия в развитии придорожной, портовой инфраструктуры, в которых так заинтересован инвестор, территория. <…> Один из ключевых, наверное, выводов этой стратегии [в том], что сегодня невозможно развивать качественный туризм в отдельно взятом регионе", - высказал мнение Краснов.

По его словам, туризм нужно развивать совместно с другими регионами, что реализуется на федеральном уровне. "Мы предлагаем подход, при котором турист приезжает на макротерриторию, когда за один визит он может посетить не один регион, а четыре, пять, может быть, больше. <…> Стратегически для развития туризма в Чувашии, конечно, нам нужно думать масштабнее, выходить за рамки одного региона", - пояснил министр.

Автотуризм

Региональная туристическая стратегия была презентована на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, который состоялся в День Чувашии на выставке-форуме "Россия". Обсуждение было посвящено развитию автотуризма в стране. "Хотим, чтобы наш регион не только подключился к этой работе [по развитию автотуризма], но мы готовы выступить драйвером этого направления. <…> В развитии этого направления есть большой потенциал и развития экономики, и территории", - пояснил Краснов.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил журналистам, что республика готова войти в проект по развитию автотуризма и "объединять для этого усилия с коллегами из соседних регионов". По его словам, с вводом в эксплуатацию всех участков федеральной скоростной трассы М-12 "Восток" автотуризм станет еще более привлекательным, в том числе в республике. Кроме того, по территории региона проходят федеральная трасса М-7 "Волга" и другие дороги федерального значения. "Мы намерены активно развивать дополнительную инфраструктуру [для развития автотуризма]", - подчеркнул Николаев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.