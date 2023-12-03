В Якутии в конкурсе ледовых скульптур победила композиция "Портал вселенной"

Лучшей снежной скульптурой признана работа команды из Монголии

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Работа команды из Якутии - Архипа Скрябина и Николая Петрова - признана лучшей ледовой скульптурой на международном конкурсе "Бриллианты Якутии". В этом году он проходил в Якутске с 27 ноября по 3 декабря.

"Награждается сборная команда "Чолбон" (с якутского переводится как "звезда" - прим. ТАСС): Архип Скрябин, Мегино-Кангаласский улус, и Николай Петров, Верхневилюйский улус, за композицию "Портал вселенной", - сообщили на церемонии награждения победителей, которая состоялась в центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина..

Лучшей снежной скульптурой признана работа команды из Монголии - Алтанбагана Улзийбаяр и Энхжаргал Дамдин - с композицией "Счастье". В блиц-турнире победила команда из Якутска - Роман Шадрин и Николай Колодезников - с композицией "Сияние звезды".

Награды победителям вручил глава Якутска Евгений Григорьев. Они получили денежные сертификаты, а также, благодаря поддержке спонсоров, литые медали со вставленным бриллиантом. Командам-победителям вручили кубок из латуни, на котором изображен бык со звездой на лбу с бриллиантом, рога быка изготовлены из бивня мамонта.

В этом году тема конкурса для работ изо льда - мир будущего, для блиц-турнира - предстоящие в 2024 году VIII Международные спортивные игры "Дети Азии". Для скульптур из снега тема осталась свободной. Конкурс включен в программу республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии", который является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. Ледовые и снежные скульптуры можно будет посмотреть в ледовом парке в 202-м микрорайоне после его открытия, работы с блиц-турнира расположены на площади Орджоникидзе.

Конкурс "Бриллианты Якутии"

Как сообщил ТАСС координатор конкурса, директор Детской художественной школы (Якутск) Николай Птицын, в этом году в конкурсе приняли участие 20 команд из двух человек. 14 команд являются представителями Якутии, 2 - Хабаровского края, 3 - Монголии, 1 - Республики Тыва.

"[Тему] мир будущего выбрали члены жюри: было обсуждение, какие темы мы можем дать. До этого были разные темы - легенды и мифы мира, сказки мира, спортивные темы и приуроченные к столетию нашей республики темы. А мир будущего - обширное понятие, <…> мастера могут сделать любые работы", - отметил Птицын.

Впервые международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии" состоялся в 2016 году. За годы его проведения в нем принимали участие наряду с якутскими мастерами гости из различных регионов России и других стран.