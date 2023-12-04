В Краснодаре в 2024 году начнут строить новую трамвайную линию протяженностью 15 км

Ее протяженность составит порядка 15 км

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Строительство новой трамвайной ветки в Краснодаре для решения проблемы пробок в городе начнется в 2024 году, ее протяженность составит порядка 15 км. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края по итогам "Прямой линии" губернатора Вениамина Кондратьева.

Ранее сообщалось, что власти согласовали строительство новой ветки.

"Вениамин Кондратьев отметил, что в 2024 году в рамках концессионного соглашения в Краснодаре начнут строить почти 15 км новых трамвайных путей от Западного трамвайного депо до Немецкой деревни. Помимо строительства новых трамвайных линий, для решения проблем загруженности дорог в Краснодаре обновляют общественный транспорт. В 2024 планируют приобрести 90 трамваев", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе обсуждался вопрос строительства новой трамвайной ветки в районе Западного обхода в Краснодаре, где ведется активное жилищное строительство. Планировалась, что новая ветка соединит существующую трамвайную сеть с микрорайонном Немецкая деревня и районом Баскет-холла, данная мера позволит решить проблему их транспортной доступности и призвана улучшить ситуацию в городе, связанную с пробками.

Также в ходе "Прямой линии" обсуждался вопрос планов о строительстве еще одной ветки в микрорайоне Гидростроителей. Проектирование трамвайной линии в этом микрорайоне планируют завершить к середине 2024 года, ее протяженность составит около 5 км, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что за 20 лет площадь и население микрорайона Гидростроителей возросли почти в пять раз.

В 2022 году в Краснодаре запустили первую за 20 лет новую ветку трамвая. В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. По данным переписи населения 2021 года, в городе проживают уже 1,7 млн человек. Местные власти принимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Однако при активной застройке города трамвайные линии ранее не прокладывались.