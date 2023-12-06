Часть событий празднования 300-летия Перми пройдет снова следующим летом

Дмитрий Махонин также отметил, что после 300-летия города активности не закончатся

ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Часть событий празднования 300-летия Перми пройдет снова летом 2024 года. Планируется, что они станут традиционными для города и Прикамья, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

"Что касается фестивальной событийной линейки, то в следующем году те фестивали, которые проходили и являются традиционными, такие как Дягилевский фестиваль, Дягилев+ и другие, они, конечно же, сохранятся. Мы смотрим и анализируем, как прошли фестивали в рамках 300-летия Перми, прежде всего летний фестиваль "Город встреч". Пока мы видим, что отзывы о нем очень хорошие, видим, что он понравился. Мы прорабатываем сейчас возможность часть событий фестиваля "Город встреч" перенести на следующий год и сделать их традиционными. В ближайшее время мы об этих планах обязательно объявим", - сказал Махонин.

Глава Прикамья также отметил, что после 300-летия Перми "активности в городе не закончатся - мы понимаем, что людям нужен праздник несмотря на то, что у нас не самые простые времена". "Эти праздники должны быть нацелены на развитие патриотизма, спорта, образования", - добавил губернатор региона.

Флагманское событие празднования 300-летия Перми - большой летний фестиваль "Город встреч" - началось в столице Прикамья 17 июня с необычного концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. Всего в ходе летнего фестиваля в городе состоялись восемь ключевых событий в разнообразных творческих направлениях - от балета, оперы, джаза и эстрады до хип-хопа, рока, фолк-музыки и экстрима.

За лето пермяки и гости города увидели фестиваль нового театра "Пермское море" с его спектаклями в самых неожиданных локациях города, фестиваль живой культуры "Обряды-наряды" с реконструкцией традиционных обрядов народов Прикамья, их аутентичными костюмами, национальными блюдами, промыслами и ремеслами. Также "Город встреч" дал старт первым Семейным спортивным играм в Перми, танцевальному фестивалю "Танцуй. Открывай", фестивалю экологичности в музыке и жизни "Переработка", а также фестивалю экстрим-спорта под классическую музыку "Ведем себя культурно" и многим другим.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые проходят в течение всего 2023 года. Объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.