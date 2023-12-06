В год 300-летия Перми Прикамье привлечет более 1 млн туристов

Губернатор Дмитрий Махонин также отметил, что основная задача региональной власти - "развивать туристическую инфраструктуру, не только горнолыжную, развивать и гостиничные комплексы"

ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Прикамье привлечет более 1 млн туристов в год 300-летия Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

"Если взять аналитику по тому, кто и сколько приезжает в Пермский край, то темпы достаточно неплохие. В этом году мы перевалим за более чем 1 млн туристов, хотя еще несколько лет назад говорили о том, что Пермский край посещают не более 400-500 тыс. человек из других территорий", - сказал Махонин.

Он также отметил, что основная задача региональной власти - "развивать туристическую инфраструктуру, не только горнолыжную, развивать и гостиничные комплексы". "Поэтому будем дальше с муниципалитетами и профильными министерствами формировать туристические маршруты, а межрегиональных маршрутов у нас сейчас достаточно много", - добавил Махонин, отметив, что такие маршруты позволяют Прикамью становится более привлекательным регионом для туристов, а также развивать малый и средний бизнес.

Как глава Прикамья сообщал ранее, за 2022-2023 годы власти региона привлекли из федерального бюджета на проекты в сфере туризма порядка 2,5 млрд рублей. Также, по словам главы региона, из бюджетов двух уровней и средств самих предпринимателей 560 млн рублей вкладываются в увеличение номерного фонда в гостиницах. "Реализация данных проектов позволит увеличить в 2023-2024 годах номерной фонд в регионе на 181 номер в Кунгурском, Ильинском, Пермском и Чердынском округах", - отметил губернатор Прикамья, добавив, что по вовлечению бизнеса в туристическую отрасль и привлечению грантов на развитие инфраструктуры по разным направлениям Пермский край стабильно входит в десятку регионов-лидеров.

По итогам 2022 года прирост туристического потока в Пермский край к 2021 году составил порядка 90 тыс. человек: с 725 тыс. туристов в 2021 году до 818 тыс. туристов в 2022 году. Это стало рекордным показателем для Пермского края до празднования 300-летнего юбилея Перми. Предполагалось также, что до 2030 года турпоток в регион должен достичь показателя 1,5 млн человек в год.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые проходят в течение всего 2023 года. Объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.