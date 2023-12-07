Цивилев: стратегия развития Сибири может включить методы адаптации участников СВО

Губернатор Кемеровской области отметил, что в регионе уже есть площадки для реабилитации средствами адаптивной физической культуры и спорта

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития Сибири до 2035 года может включить в себя предложения и методы по реабилитации участников СВО и ветеранов боевых действий при помощи адаптивной физкультуры. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" по физической культуре и спорту.

"Мы в Кузбассе провели Международную научно-практическую конференцию по развитию производительных сил региона, в ней приняли участие ведущие ученые и специалисты. <...> Такую же конференцию мы планируем по развитию производительных сил всей Сибири, по результатам будут внесены коррективы в стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года. Важной частью станут предложения в области спорта, в том числе по развитию адаптивных видов и привлечению к занятиям спортом вернувшихся со спецоперации", - отметил Цивилев.

В Кемеровской области уже есть площадки для реабилитации участников СВО средствами адаптивной физической культуры и спорта, среди них ФОК "Металлург" в Белове, ледовый дворец "Кузбасс" и спорткомплекс "Кузбасс-Арена" в Кемерове, Прокопьевский техникум физкультуры, а также региональный центр спортивной подготовки в Новокузнецке, который был признан лучшим в России объектом адаптивного спорта. Более того, вовлечением участников спецоперации в занятия физкультурой и спортом занимаются также аккредитованные региональные спортивные федерации.