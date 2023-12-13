В Чувашии приняли государственная молодежная программа на период до 2035 года

ЧЕБОКСАРЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии принял государственную программу "Молодежь Чувашской Республики", на реализацию которой в период до 2035 года предусмотрено более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании правительства начальник управления главы региона по молодежной политике Иван Филиппов.

"Проект государственной программы ["Молодежь Чувашской Республики"] включает в себя в качестве структурных элементов три региональных проекта: <…> "Молодежь России", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" и "Социальная активность". <…> Общий объем финансирования государственной программы с 2024 по 2035 год составляет 2 млрд 585 млн 262 тыс. 600 рублей", - отметил Филиппов.

По его словам, цель государственной программы - создание условий для формирования у молодежи гражданской идентичности и патриотизма, повышение роли добровольчества и эффективности молодежной политики. Для этого планируется, в частности, развивать инфраструктуру, готовить кадры для работы в сфере молодежной политики, создавать условия для раскрытия потенциала молодежи и развития волонтерского движения.

В сообщении, распространенном управлением главы Чувашии по молодежной политике, уточняется, что в 2024 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 344 млн рублей. "С учетом софинансирования из федерального бюджета предусмотрено более 127 млн рублей на создание двух молодежных центров муниципального уровня в городах Новочебоксарск и Шумерля", - говорится в сообщении.