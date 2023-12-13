Соревнования по футболу, баскетболу и волейболу не войдут в программу Игр БРИКС в Казани

Точный список дисциплин будет определен в январе следующего года

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Соревнования по футболу, баскетболу и волейболу не будут включены в программу Игр БРИКС, которые пройдут в Казани летом 2024 года. Точный список дисциплин будет определен в январе следующего года, рассказал журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"По Играм БРИКС мы договорились, что в начале января после праздников проведем собрание оргкомитета, на котором утвердим виды спорта и все объекты, и уже не будем к этому вопросу возвращаться. Сегодня количество видов еще плавающее, это будет около 30 видов спорта. Инфраструктурно мы полностью готовы, ничего строить не надо, проведем все на существующей инфраструктуре. Не будет точно крупных игровых видов спорта, таких как футбол, большой волейбол, большой баскетбол. Это будет пляжный, либо 3 на 3, в таком формате ", - сказал Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.