В Старой Руссе более 50 Дедов Морозов приняли участие в параде

Новый год и Рождество

К жителям города с приветствием в видеоформате обратился Российский Дед Мороз

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Парад Дедов Морозов прошел в городе Старая Русса Новгородской области. В нем приняли участие 54 зимних волшебника, сообщает администрация Старорусского района.

"Прошел парад, в котором приняли участие сразу 54 Деда Мороза. Главные герои наступающего праздника вместе с друзьями устроили яркое, сказочное шествие и зарядили всех новогодним настроением", - отмечается в сообщении.

Праздник был приурочен к торжественной церемонии зажжения огней на главной городской елке, которая установлена на Соборной площади Старой Руссы. Среди участвовавших в церемонии был проведен розыгрыш новогоднего шара на елку ручной работы, на котором изображен Дом-музей Федора Достоевского.

Кроме того, к жителям Старой Руссы с приветствием в видеоформате обратился Российский Дед Мороз, который пожелал курортному древнему городу процветания и возрождения старинных ремесел.

В областном центре церемония зажжения огней состоится 23 декабря. А 5 января на железнодорожном вокзале Великого Новгорода состоится встреча поезда Деда Мороза.

Как сообщили в Минтрансе региона, планируемое время прибытия волшебного поезда в Великий Новгород - 20:20, отправление - 23:20. В поезде можно будет посетить лавку, фотокупе и рестораны северной кухни. Также будет работать почта Деда Мороза - на перроне установят специальный почтовый ящик.