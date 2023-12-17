В Югре впервые ожидают около 1 млн туристов в 2023 году

Для этого в регионе развивают новые направления и туры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ впервые ожидает рост турпотока в 2023 году до рекордного показателя. Для этого в регионе развивают новые направления и туры, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

"По итогам 2023 года планируем, что Югру посетят около 1 млн человек. Впервые ожидаем за год такое количество туристов. По динамике роста турпотока за девять месяцев текущего года автономный округ показывает второй результат в Уральском федеральном округе - 125%, что превышает показатели в целом по стране на 8,5%. Для этого туроператоры развивают новые интересные направления для привлечения в регион граждан. Среди них - посещение промышленных и этнографических объектов, спортивные, событийные мероприятия", - сказал Кирилл Зайцев.

По его словам, среди популярных направлений в Югре - маршруты в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Так, в Когалыме находится один из крупнейших океанариумов России, а в столице региона проходит множество интересных мероприятий и спортивных состязаний, располагаются музеи, в которых можно посмотреть, в частности, на скелет мамонта и потрогать нефть своими руками, совершить прогулки на корабле до слияния рек Оби и Иртыша. "Югра - это еще и активный отдых. Здесь можно заниматься треккингом, сплавами, рыболовным туризмом: можно попробовать поймать рыбу традиционным способом, как это делают обские угры. Популярно у гостей посещение этнографических стойбищ и национальных деревень, знакомство с культурой коренных народов в музеях региона", - отметил Кирилл Зайцев.

Он добавил, что в Югре также развивается катание на снегоходах и снегоболотоходе, снегоходные экскурсии к слиянию Оби и Иртыша, лодочные прогулки по реке Эсс, продолжатся реализация социальных сертификатов для школьников. Также развивается инфраструктура: ремонтируются и строятся гостиницы, создаются глэмпинги.

Как ранее сообщали ТАСС в департаменте промышленности Югры, по итогам 2022 года регион посетили более 901 тыс. человек, в результате автономный округ достиг допандемийного уровня турпотока на три года раньше, чем предполагали эксперты. Этого удалось добиться благодаря масштабному информационному продвижению Югры, созданию единой цифровой туристической платформы, где все желающие могут выбрать точки посещения, отель или базу отдыха, запроектировать маршрут, купить готовый турпакет.