В КЧР снимут передачу о путешествии по Кавказу на "Москвичах"

Программу "Поехали на "Москвиче" снимет телеканал "Архыз-24"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская республика (КЧР) и Московский автомобильный завод "Москвич" заключили соглашение, по которому в республике снимут цикл телепередач о путешествии по Кавказу на "Москвичах", передает корреспондент ТАСС.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития КЧР, Центром развития связи и коммуникаций республики и Московским автомобильным заводом "Москвич" подписали во время пресс-конференции в ТАСС в Москве. Соглашение заключается на 11 месяцев. За это время в Карачаево-Черкесии должны снять 12 телевизионных программ - так, чтобы отразить каждое из времен года.

"Мы заметили <…> интерес местных жителей к автомобилям "Москвич". <…> Предложили идею создания телепередачи по туристическим объектам Северного Кавказа. [Так, чтобы] при этом использовать автомобиль "Москвич". Это двухстороннее соглашение выгодно и заводу, и республике. Мы этим проектом продвигаем курорты Северного Кавказа, а завод - автомобильную линейку на территории округа", - сказал директор Центра развития связи и коммуникаций КЧР Станислав Беляков.

Программу "Поехали на "Москвиче" снимет телеканал "Архыз-24". Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям завода "Москвич" Татьяна Редько добавила, что проекту передадут два автомобиля "Москвич-М3", на которых будут работать съемочные группы.

"В течение этого года мы получали большое количество предложений от разных корпораций относительно гуманитарного, телевизионного сотрудничества. Не случайно мы выбрали именно этот проект и сделали его пилотным для "Москвича". Потому что КЧР - это уникальный регион с огромным туристическим потенциалом, где могут быть развиты все виды туризма. Нам особенно приятно, что съемочная группа и зрители канала будут открывать новые уникальные места республики и Северного Кавказа именно на автомобиле "Москвич", - сказала Редько.

По словам министра цифрового развития КЧР Валерия Медового, коллаборация будет способствовать развитию отечественного автопрома и поможет в сжатые сроки сделать так, чтобы на дорогах Северного Кавказа появилось больше автомобилей "Москвич".