В Заполярье парк общественного транспорта обновили почти на 90%

Транспорт был закуплен в рамках масштабной региональной программы обновления пассажирского автопарка "Транспорт Севера"

МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Более 20 новых автобусов вышли на маршруты Мурманска, где обновлено более 80% общественного транспорта. Всего по Мурманской области количество автобусов и троллейбусов не старше пяти лет составляет почти 90%, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе мероприятия, посвященного выходу новых автобусов на городские маршруты.

"Мурманск получил 23 новых автобуса. Мы считаем, что северяне должны ездить в теплом, безопасном и уютном транспорте, поэтому методично обновляем парк автобусов и троллейбусов. В следующем году программу продолжим, чтобы в значительной степени закрыть вопрос. С учетом этих автобусов в Мурманске уже обновлено 84%, и это транспорт не старше пяти лет. А по области - на 88%. Часть муниципалитетов обновлены на 100%", - сказал Чибис.

Как отметил в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, новые автобусы оформлены в едином стиле, машины будут перевозить пассажиров по четырем популярным городским маршрутам. "После очередного этапа обновления парка средний возраст автобусов в нашем городе составит всего четыре года", - написал Сердечкин.

Транспорт был закуплен в рамках масштабной региональной программы обновления пассажирского автопарка "Транспорт Севера" при поддержке президента и правительства РФ на средства специальных казначейских кредитов. Программа реализуется в рамках регионального плана "На Севере - жить" с 2021 года, за это время с использованием средств областного бюджета для Мурманска приобретены 55 троллейбусов и 69 автобусов, всего в регионе обновлены 233 единицы общественного транспорта.