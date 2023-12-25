"Больше поработаешь головой — меньше походишь ногами". О "ЛизеАлерт" в новых регионах

Один из первых поисково-спасательных отрядов в России "ЛизаАлерт", история которого отсчитывается с 2010 года, уже 8 месяцев действует в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас в отряде по всей стране работают более 30 тысяч человек, он представлен в 64 регионах. За 13 лет "ЛизаАлерт" участвовала в спасении более 169 тысяч человек. Поговорили с представителем организации в Республике Крым и Севастополе Иваном Зуяновым о специфике работы в новых регионах, нехватке добровольцев и нуждах отряда

Специфика работы

Неспокойная обстановка в Херсонской и Запорожской области и невозможность действовать по уже отработанной схеме обязывает организаторов поисков детальнее продумывать не только маршрут, но и меры безопасности для добровольцев. .

Датой начала работы в Херсонской области в отряде "ЛизаАлерт" считают 8 апреля 2023 года, когда небольшая группа сотрудников организации выехала на поиски подростка после обращения сотрудников полиции и Следственного комитета с просьбой о содействии. В других российских регионах, где присутствует "ЛизаАлерт", уже накоплен богатый опыт взаимодействия в этой сфере. "Так как это был первый выезд, к подготовке отнеслись с особой тщательностью. На всем маршруте было организовано сопровождение подразделениями Росгвардии и спецназа, у нас сложилось полное взаимопонимание", — подчеркнул Зуянов.

© Пресс-служба ДПСО "ЛизаАлерт"

После этого обращения стали поступать заявки и из Запорожской области. Подростка еще не нашли, но отряд продолжает поиски.

Из-за специфики ситуации в регионах, где идут боевые действия, отряд ищет только детей до 16 лет и пожилых после 60 лет, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявки, как и в других регионах России, принимаются по круглосуточному, бесплатному номеру горячей линии 8−800−700−54−52.

"Отряд работает только при наличии обращения в полицию и зарегистрированного заявления о пропаже человека. Обратиться в полицию может любой человек независимо от степени родства. Не существует понятия "трех суток", заявление обязаны принять в день обращения", — пояснил Иван Зуянов.

Спецоперация вносит свои коррективы в работу. Например, добровольцы не могут провести полноценный осмотр лесополос или полей, приходится больше использовать беспилотники. Выезды за пределы городов обязательно согласовываются с полицией, а к группе добавляют сопровождение.

Но несмотря на все сложности и ограничения, с апреля в двух областях поступила 31 заявка, найдены живыми девять человек, погибших двое, оставшиеся заявки находятся в работе. "Из них на несовершеннолетних всего было четыре заявки, из них двое найдены живыми, один погибший. Отряд ведет поиск пропавших людей до их нахождения", — подытожил Зуянов.

Стать добровольцем

Стать добровольцем "ЛизыАлерт" может любой желающий, которому есть 18 лет: для этого нужно заполнить анкету добровольца на официальной странице в сети "ВКонтакте", позвонить на телефон горячей линии отряда или заполнить заявку на форуме.

© Пресс-служба ДПСО "ЛизаАлерт"

"С желающими связываются и приглашают на онлайн беседу, где мы расскажем подробно о деятельности отряда, его направлениях, особенностях и видах различных поисковых мероприятий, познакомим со структурой отряда и так далее", — добавил он.

В Херсонской и Запорожской областях добровольцев пока мало: о том, что там уже действует "ЛизаАлерт", знают далеко не все. Но у отряда есть надежда, что однажды получится "нагнать" в этом отношении Крым, где уже 400 добровольцев. В людях нуждаются не только в новых регионах, но и по всей России.

"Контингент добровольцев очень разный. И возраст тоже, ведь помогать искать людей можно и не выходя из дома. У нас много направлений, где можно реализоваться, мы всему научим. На данный момент поиски в Херсонской и Запорожской областях идут силами крымского отряда, но мы очень ждем к себе местных жителей", — отметил Иван.

Что касается проблем отряда, то у Херсонщины есть общие черты с другими регионами. Это и нехватка топлива, отсутствие штабного помещения, а самый острый вопрос — это дефицит оборудования. "ЛизаАлерт" не берет денег за работу, это принципиальная позиция, поэтому все покупается на собственные средства или принимается в дар от желающих помочь.

В будущем есть планы распространить деятельность отряда на все четыре новых региона.

Позывной "Карен"

У членов отряда, как и у военных, есть позывные. Это сделано для удобства при радиопереговорах.

Иван в отряде уже пять лет, его позывной "Карен". Раньше он служил в полиции в Москве, а потом переехал в Крым — "к солнцу и морю". "Но спокойной жизни, как планировал, не получилось. Как только приехал, принял участие в поисках 5-летней девочки, получивших широкий отклик и участие, да так и остался в отряде", — поделился он.

Иван Зуянов © Пресс-служба ДПСО "ЛизаАлерт"

Сейчас он курирует поиски в четырех регионах, говорит, что совмещать, конечно, нелегко. Но подчеркивает, что в Крыму и Севастополе работа уже налажена: есть сплоченная команда, четкое разделение обязанностей, поэтому можно уделить внимание организации работы и на новых территориях.

"Хочется сказать спасибо ребятам, старшим направлений, активу нашего крымского отряда, они очень помогают. Со временем в Херсонской и Запорожской областях будет так же много добровольцев, с помощью наших коллег мы всех желающих обучим и передадим весь опыт", — сказал Зуянов.

Он отметил, что в Крыму работы много — заявок больше, потому что отряд уже знают и ему доверяют, а в новых регионах заявок меньше, но есть целый ряд нюансов. "Сложнее работать в новом месте, но это все решаемые трудности", — считает координатор.

В его практике было множество необычных, а потому запоминающихся случаев. "Детей случайно закрывали в кладовке, а потом искали всем миром с полицией. Один ребенок застрял в лифте, а в его поисках перевернули вверх дном весь район города. Подросток скрывался однажды от нас, а потом ходил следом за поисковой группой, пока его не заметили", — рассказал Иван.

© Пресс-служба ДПСО "ЛизаАлерт"

Поиски в Херсонской и Запорожской областях, по его наблюдениям, проходят спокойно, организаторы всегда стараются продумать все детально и максимально уделить время информационной составляющей. "Если больше поработать головой, придется меньше ходить ногами. Более подробно выяснить обстоятельства пропажи, круг знакомых, поработать со свидетелями, соцсетями и т. д. ЧП на поисках мы стараемся не допускать, каждое ЧП — это, как правило, человеческий фактор, недоработка координатора или неосторожность добровольцев. Мы не можем позволить себе подобных вещей, ведь тратя время на устранения последствий "ЧП", мы отбираем время на спасение у потерявшегося человека", — подчеркнул Иван.

Зуянов отметил, что о сделанном выборе он не жалеет, потому что отряд дает массу эмоций, у него появилось много друзей. "Это вообще абсолютно разные люди, объединенные одной целью — искать без вести пропавших. В отряде любой может обратиться за помощью, и друзья-коллеги помогут в любое время в любом уголке страны. У нас были случаи, когда ребята уезжали в другой регион, ломались машины, и сотрудники из этого региона приезжали и помогали. Так что это, без преувеличения, большая семья на всю страну", — добавил он.

Елизавета Демидова