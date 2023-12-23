На юге России ожидаются сильные осадки и штормовой ветер

Как сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская, их принесет холодный фронт

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Холодный фронт принесет на юг России и Северный Кавказ в выходные дни сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Ситуацию местами усугубит порывистый ветер, метель и гололедица, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На юге России будет проходить холодный фронт, который принесет сильные осадки в западной части региона и на Черноморском побережье. Самая сложная ветреная погода установится в Краснодарском крае, где пройдут интенсивные дожди с мокрым снегом, который будет налипать на деревья и ЛЭП. А вот каспийская часть региона останется без осадков. Похолодание под воздействием фронта произойдет в воскресенье, но температура воздуха останется выше нормы на несколько градусов, либо немного ниже нормы", - сказала она.

В Краснодаре в субботу - дожди при температуре до 7-9 градусов тепла, временами сильные, в воскресенье - без осадков и до 3-5 градусов. В Сочи - сильные дожди, в субботу - до 8-10 градусов, в воскресенье - до 4-6 градусов. Ветер на Кубани будет достигать 20 м/с, местами - до 23-28 м/с. В горах Кубани и Адыгеи - снег.

В Крыму также пройдут сильные дожди, переходящие в мокрый снег и снег, порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. В Севастополе - до 4-6 градусов тепла. Сильный осадки и в Ростовской области при температуре в субботу до 4-6 градусов, в воскресенье - от 0 до 2 градусов тепла. На дорогах региона - гололедица, прогнозируется налипание мокрого снега, в воскресенье ветер местами усилится до 23-28 м/с.

Дожди с мокрым снегом, в горах снег, порывистый ветер ожидаются и на Северном Кавказе. Интенсивные осадки ожидаются в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. Каспийское побережье и Махачкалу они обойдут стороной, добавила Котилевская.