Под Калугой открылся фестиваль старинных саней

Самый старый экспонат относится к XVIII веку

ТАСС, 23 декабря. Фестиваль старинных саней XIX-XX веков из коллекции Алексея Калмыкова открылся в Тарусе Калужской области, представлены в том числе сани из блокадного Ленинграда, купеческие сани, для парадных выездов, грузовые - всего несколько сотен экземпляров. Об этом ТАСС рассказал куратор фестиваля Александра Яковлева.

"В Тарусе, небольшом городке Калужской области, случилось настоящее чудо. Один человек смог собрать уникальную коллекцию саней, в которую входит несколько сотен экземпляров. Самый старый относится к XVIII веку, в коллекции представлены все виды и типы саней. От кукольных до больших, грузовых и пассажирских, ручной работы и заводской сборки, резные, расписные, плетеные, кованые. Сани из блокадного Ленинграда, сани школьника из Мурманска, купеческие сани, для парадных выездов, сани грузовые, для дров и сена", - рассказала Яковлева.

По словам куратора, Калмыков ищет сани по всей стране и ближнему зарубежью и реставрирует. "Ярославль, Казань, Иваново, Санкт-Петербург, Ясная Поляна, Архангельск, Мурманск, Брянск, Чебоксары, Вологда, Переславль Залесский, Великий Новгород, Вятка, Калининград, Липецк, сама Таруса - это лишь малая часть тех мест, откуда прибыли сани. Есть даже сани из жаркого Узбекистана", - отметила Яковлева.

Фестиваль саней в Тарусе придуман и реализуется небольшой группой волонтеров во главе с коллекционером. По словам куратора, саней так много, что в городе пока нет одного пространства, способного вместить столь масштабную коллекцию. В субботу, 23 декабря, фестиваль открылся в саду Ракицкого, а с 30 декабря по 8 января сани можно будет увидеть еще на пяти площадках, главная из них - исторический подвал Школы искусств.