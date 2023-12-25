В центре Екатеринбурга начали демонтаж долгостроя

Работы планируется завершить к лету 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Девелоперская компания "Брусника" приступила к разбору 90-метрового долгостроя в центре Екатеринбурга, демонтаж здания планируется завершить к лету 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Брусника получила разрешение на демонтаж и приступила к разбору недостроенного бизнес-центра "Карнеол". Демонтаж здания планируется закончить к лету 2024 года", - рассказали в компании.

В ходе сноса 90-метрового объекта для обеспечения безопасности в плотной городской застройке инженеры сформируют вокруг здания защитный контур. Разбирать недострой будут поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируют центральную часть, затем окружающую ее оболочку.

Проект демонтажа предусматривает высокую степень переработки материалов, рассказал технический директор "Брусники" в Екатеринбурге Константин Сыромолотов. "По предварительным расчетам в результате сноса мы получим около 25 тыс. кубометров бетона и 1 тыс. кубов кирпича. Их мы раздробим и используем для отсыпки тротуаров, постоянных и временных дорог в нашем проекте в Академическом", - приводит его слова пресс-служба.

БЦ "Карнеол" спроектирован в 2004 году. Объект должны были сдать в 2011 году, но кризис 2008-2009 годов этому помешал. Сроки неоднократно переносились, в 2015-м застройщик обанкротился, и здание перешло банку. "Брусника" приобрела "Карнеол" в мае 2023 г. за 978 млн рублей.

О девелопере

"Брусника" основана в 2004 году, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. Согласно единому ресурсу застройщиков, компания возводит 1,04 млн кв. м жилья, являясь 11-м в России девелопером по текущему объему строительства. Компания обладает первым на российском рынке жилья эко-сертификатом BREEAM уровня excellent и признана инновационно-стимулирующим застройщиком страны.