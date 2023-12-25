На первый музыкальный конкурс "Симфония Ямала" поступили заявки из девяти стран

В каждой номинации отберут по пять наиболее талантливых исполнителей

ТАСС, 25 декабря. Участники из девяти стран подали заявки на первый международный конкурс академического музыкального искусства "Симфония Ямала". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"146 заявок из девяти стран поступили на конкурс "Симфония Ямала". <…> [Художественный руководитель и председатель конкурса] Денис Мацуев вместе с остальными членами жюри уже начал знакомиться с конкурсными работами. Народный артист отмечает, что особенно приятно видеть в заявочных видео музыкантов, которые уже принимали участие в таких серьезных состязаниях, как конкурс им. П. И. Чайковского, конкурс С. В. Рахманинова, конкурс Королевы Елизаветы и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заявок подано из России и Китая. В состав жюри вошли в том числе исполнители классической музыки не только из России, но и из зарубежных стран, среди которых представители Бельгии, Германии, Японии, Финляндии и Швейцарии.

"Для только что объявленного нового конкурса это беспрецедентное количество. Мне приятно, что инициатива вызвала настолько большой интерес и со стороны прославленных мэтров из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников. Можно с полной уверенностью сказать, что новый формат конкурса востребован, а желание узнать Ямал и посетить это место силы - велико", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя и председателя конкурса - народного артиста России Дениса Мацуева.

В каждой номинации отберут по пять наиболее талантливых исполнителей, которые приедут на Ямал и примут участие в очных этапах. Результаты отборочного тура будут объявлены в ближайшие дни. Народный артист отметил, что на конкурсе ожидает увидеть абсолютно разные, самобытные музыкальные школы в трех специальностях: фортепиано, скрипка, виолончель. Впервые в одном конкурсе выступят участники разных специальностей и разных возрастов: от 16 до 30 лет. Конкурсные туры и финальный этап пройдут в следующем году с 6 по 11 февраля в Салехарде.

Международный конкурс молодых музыкантов "Симфония Ямала" станет первым конкурсом академического музыкального искусства, который пройдет на территории Арктической зоны. Его инициатором стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Конкурс призван популяризировать классическое искусство и поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, обменяться опытом.