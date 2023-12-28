Шесть миллионов зрителей посетили мероприятия программы 300-летия Перми

Событийная программа юбилея, включавшая мероприятия федерального масштаба, стала главным драйвером роста туристического потока в регион

ТАСС, 28 декабря. Мероприятия, вошедшие в программу празднования 300-летия в Перми, в 2023 году посетили 6 млн человек, еще 24 млн зрителей увидели их онлайн. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете "Пермь-300".

"Став своего рода фестивальной столицей, Пермь привлекла к себе свыше 1 млн туристов - поток в июне - сентябре увеличился на 41%. События программы юбилея увидели 6 млн "вживую", а еще 24 млн - онлайн", - отмечается в сообщении.

В оргкомитете добавили, что событийная программа юбилея, включавшая мероприятия федерального масштаба, стала главным драйвером роста туристического потока в регион.

"В части туризма мы перед собой ставили несколько ключевых задач. В том числе было необходимо проявить все наше гостеприимство - сделать так, чтобы гостям Пермского края у нас было удобно, комфортно и интересно. Мы получили много отзывов, которые подтверждают, что все это нам удалось", - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В частности, в 2023 году достиг рекордного показателя круизный пассажиропоток - за время навигации, с апреля по октябрь, теплоходы заходили в Пермь 195 раз. "Свою роль сыграла реконструкция пассажирских причалов - это один из инфраструктурных проектов, реализованных к юбилею города", - отметили в оргкомитете.

Вырос также и деловой туризм. Сотни гостей приехали в этом году в Пермь, чтобы принять участие в гранд-финале конкурса "Мастера гостеприимства", Международном форуме "Россия - спортивная держава", Пермском инженерно-промышленном форуме и других мероприятиях.

Создание городской среды

К юбилею в Перми была проведена большая работа по созданию комфортной городской среды. По ее итогам в 2023 году Пермь поднялась на второе место среди городов-миллионников в "Индексе качества жизни", уступив только три процентных пункта Казани. Свой новый облик получила не только центральная городская площадь - эспланада, но и более 40 парков и скверов во всех районах города. Был восстановлен исторический вид более 100 объектов культурного наследия, памятники классицизма, ампира, модерна, конструктивизма.

Новый облик получила и центральная городская набережная Камы. На 2,5-километровом променаде был создан спортивный кластер, детские площадки, амфитеатры для проведения событий. Летом здесь прошло несколько знаковых событий, в том числе открытие летнего фестиваля "Город встреч" 17 июня. В течение дня здесь проходили выступления - от презентации культуры народов Пермского края до постановок современного театра и диджей-сетов, а вечером - театрализованное шоу у Речного вокзала: артисты выступали на фоне реки и знаменитого арт-объекта "Счастье не за горами". Сценой стал теплоход, с палубы которого пела группа "Чайф" вместе с пермскими артистами, оперным певцом и оркестром русских народных инструментов Пермской филармонии.

"Программа событий на лето выстраивалась таким образом, чтобы каждые выходные проходили события, интересные людям с разными предпочтениями и разным поколениям. В ходе летнего фестиваля "Город встреч" в одни из выходных друг за другом прошли выступления балета Большого театра во главе с примой Светланой Захаровой и певца Хабиба. За несколько недель до этого - ведущее российское событие в сфере искусства Международный Дягилевский фестиваль", - отметили в оргкомитете.

Кульминацией юбилейной праздничной программы стали последние выходные августа. 19-20 августа состоялся фестиваль "Ведем себя культурно": днем в рамках фестиваля прошли чемпионат и показательные выступления по дисциплинам экстрим-спорта, а вечером спортсмены исполняли трюки под аккомпанемент классического пианиста Дениса Мацуева. 26 августа впервые состоялась "Ночь города", где на одной сцене в рамках театрализованного шоу выступили пермские исполнители, а также Лев Лещенко и группа "Ленинград". "В неделю, когда был сделан анонс "Ночи города", по данным сервиса Aviasales, число бронирований, по сравнению с предыдущими неделями, выросло в 2,5 раза", - добавили в оргкомитете.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - отпраздновал свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, были включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми объединила более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые проходили в течение всего года.